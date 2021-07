Fostul director general al AMDM, Eremei Priseajniuc, a fost demis ilegal și urma să fie restabilit în funcţie

Fostul director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Eremei Priseajniuc, a fost demis ilegal și urma să fie restabilit în funcţie, însă responsabilii nu se grăbesc să execute decizia judecătorească emisă în acest sens. Încă în data de 8 iulie, magistraţii Judecătoriei Chişinău au anulat hotărârea Guvernului prin care Priseajniuc fusese eliminat de la șefia AMDM în luna noiembrie a anului trecut, în locul său fiind numită Silvia Cibotari.



Priseajniuc spune că decizia Guvernului este ilegală și neîntemeiată, fapt pentru care a atacat-o în instanță.



EREMEI PRISEAJNIUC, fostul director al AMDM:"Guvernul sau cine a efectuat, emis decizia de eliberare urma ca să fie stabilite motivele. Nu au fost stabilite aceste motive. Mai mult ca atât, nu mi-au fost solicitate nici explicații. Dispoziția dată a fost anulată. De menționat că această hotărâre judecătorească este cu executare imediată și presupune revenirea la raporturile existente.”



Fostul director susține că s-a prezentat a doua zi după decizia Judecătoriei la locul de muncă, însă accesul în incinta instituției i-a fost interzis.



EREMEI PRISEAJNIUC, fostul director al AMDM:”M-am și prezentat la fața locului la Agenția Medicamentului. Respectiv nu mi-a fost permis accesul la locul meu de muncă și până în ziua de astăzi așteptăm să fie executată această hotărâre.”



Priseajniuc a precizat că a înştiinţat personal responsabilii de la Guvern despre hotărârea judecătorească, dar aceasta aşa şi nu a fost executată.



EREMEI PRISEAJNIUC, fostul director al AMDM:”Din data de 8 iulie și până în prezent această hotărâre nu este executată. Am depus toate demersurile corespunzătoare în adresa Guvernului, în adresa agenției. Am expediat încă un demers primului ministru, domnul Aureliu Ciocoi, privind situația creată și obstrucționarea accesului din partea directorului Silvia Cibotari la locul meu de muncă.”



Contactată telefonic, șefa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Silvia Cibotari, ne-a spus că nu poate să ne ofere o reacție, întrucât are un eveniment important. Aceasta a precizat că ne va oferi un comentariu luni dimineaţă, dar aşa cum prevede legislaţia. Am încercat să obţinem un răspuns şi de la reprezentanții Guvernului de ce nu este executată hotărârea judecătorească, însă șefa serviciului de presă al executivului, Marina Nani, nu a fost de găsit.