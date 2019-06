Fostul director al Pieţei Centrale nu vrea să plece şi spune că ar fi fost concediată pe nedrept

Lilia Buştiuc, fostul director al Pieţei Centrale din Capitală, acuză Primăria de ilegalităţi după ce a fost eliberată din funcţie vinerea trecută. Într-o conferinţă de presă, aceasta a spus că aleşii locali ar trebui să-l demită pe Ruslan Codreanu, care ar fi concediat-o pe nedrept.

Lilia Buştiuc susţine că, în cele două luni cât a fost şefă la Piaţa Centrală, a descoperit mai multe nereguli comise de foştii directori, iar Codreanu a demis-o, pentru a nu-i permite să facă publice informaţiile.



Lilia Buştiuc spune că acum două luni, când a preluat şefia Pieţei Centrale, întreprinderea avea datorii de circa 60 de milioane de lei.



"Pe perioada acestor două luni în care am fost în fruntea întreprinderii am reuşit şi am mai stins 20 de milioane din depozite, venituri, din rezultatul activităţii mele pe această perioadă. Astfel, la ziua de astăzi, întreprinderea mai este datoare doar 40 de milioane", a spus LILIA BUŞTIUC, fostul director al Pieţei Centrale.



Totodată, fosta directoare îl acuză pe unul din predecesorii săi că şi-ar fi dorit să privatizeze o parte din teritoriul pieţei, fapt acoperit de primărie. Este vorba despre Ion Stratulat, care a renunţat la şefia pieţei în favoarea funcţiei de consilier municipal din partea Partidului Liberal.



"Această arendă a veceului public este contractată pe numele soţiei domnului Stratulat. La etajul doi la poarta de pe strada Armenească mai este un spaţiu de 80 de metri unde acum este amenajată o frizerie, care la fel este a soţiei domnului Stratulat. Ele sunt pornite cu paşi, înregistrate în Consiliului Municipal printr-un contract de patru ani care permite a fi afişate în ordinea de zi spre privatizare", a spus LILIA BUŞTIUC, fostul director al Pieţei Centrale.



Deocamdată, Ion Stratulat nu a fost de găsit pentru a oferi un comentariu, însă primarul interimar a venit cu o reacţie. Acesta spune că a demis-o pe Buştiuc, în urma mai multor ilegalităţi semnalate de agenţi economici şi comercianţi care s-au plâns că li se percepeau taxe ilegale.



"Nu vreu nici eu, nici colegii mei să fim implicaţi în lupta dintre clanurile de la Piaţa Centrală şi diferite interese care sunt acolo între fosta administraţie, actuala administraţie, agenţii economici. Eu am primit sesizări şi de la administraţie, şi de la agenţi economici. Frumușel le-am împachetat şi le-am trimis organelor competente să investigheze cazul. Până atunci, doamna director este eliberată din funcţie. Punct", a spus RUSLAN CODREANU, primarul interimar al Capitalei.



Ieri, primarul interimar a numit un nou director al Pieţei Centrale. Este vorba despre Viorel Braga, care vine din mediul de afaceri.