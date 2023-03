Fostul deputat Vladimir Vitiuc a devenit cetățean român. Anterior pretindea traducerea actelor în rusă (VIDEO)

Vladimir Vitiuc, fost deputat în mai multe legislatură, de pe listele mai multor partide, a devenit cetățean al României. Acesta a fost surprins de o echipă ai Ziarului de Gardă, în 27 februarie, înainte să depună jurământul de credință la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București. ”Este un moment istoric”, a declarat Vitiuc, cel care în perioada când era deputat vorbea mai mare parte în limba rusă.

”Am dreptul. Bunica mea și bunelul meu a fost cetățean al României și ca toți cetățenii moldovenii am așa drept și la 50 de ani am luat decizia să fac. Acesta e moment istoric. Eu nu am treabă cu politica și când a fost, niciodată eu nu am întrebări cu această temă. Când au fost așa discuții eu nu am avut o poziție agresivă sau împotrivă”, a declarat fostul deputat pentru ZDG.

Vladimir Vitiuc a fost al Partidului Comuniștilor, apoi al Partidului Democrat, după ce a migrat cu alți 12 deputați. În cele din urmă, a ajuns pe listele Partidului Politic ”ȘOR”.

Fostul deputat este născut la Bălți și vorbește, în mare parte, limba rusă. Vladimir Vitiuc a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai ideii precum că proiectele de lege trebuie traduse din limba română în rusă pentru că altfel le poate înțelege.