Fostul deputat Vladimir Andronachi, învinuit în dosarul privind frauda bancară

Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, a fost învinuit în dosarul „furtului miliardului”. Despre aceasta a anunțat fostul parlamentar, precizând că citația respectivă i-a fost înmânată soției lui săptămâna trecută, în timp ce însuși Andronachi era plecat din țară.

În context, Vladimir Andronachi a venit cu un mesaj, prin care declară că informațiile mediatizate despre el contravin realității.

Vladimir Andronachi a calificat acțiunile organului de investigație drept abuzive, subliiniind că dosarul a fost intentat în anul 2014, iar de atunci și până în prezent nimeni și niciodată nu i-ar fi solicitat nicio informație, opinie, declarație sau explicație.

„Declar, în mod absolut asumat și responsabil că nu am fost implicat și nu am avut nicio atribuție la acțiunile care au dus la frauda bancară. De asemenea, declar că niciodată nu am fost cercetat penal și nici măcar administrativ, pentru că toate afacerile mele sunt legale și declarate în mod oficial, fapt care poate fi verificat ușor la fisc sau alte instituții de stat responsabile.”, a declarat fostul deputat.