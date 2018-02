Fostul deputat Chiril Lucinschi rămâne în arest la domiciliu

foto: publika.md

Fostul deputat Chiril Lucinschi rămâne în arest la domiciliu. Magistraţii au respins demersul avocaţilor care au cerut eliberarea inculpatului, dar şi efectuarea unei expertize financiar-bancare. Astfel, examinarea cazului a fost finalizată, iar părțile au la dispoziție o lună pentru a se pregăti de dezbaterile judiciare. Procurorul a explicat de ce a cerut prelungirea arestului.



"Acesta ar putea să se eschiveze de instanţa de judecată. În cazul de părăsire a ţării în baza principiului că Statele nu-şi extrădează proprii cetăţeni, există riscul ca acesta să nu poată fi extrădat pentru executarea eventualei pedepse", a spus procurorul, Eugen Rudac.



Chiril Lucinschi spune că acuzarea nu are motive să creadă că el se va eschiva de la răspundere.



"Eu râmân aici şi am declarat de mai multe ori că eu voi rămâne atâta timp cât trebuie să probez faptul că nu sunt vinovat şi dacă o să ia asta mai mult timp, nicio problemă. Sunt absolut împăcat de conștiința mea, nu am comis nici o infracțiune împotriva poporului meu sau al țării, bugetului, nu am luat niciun ban", a comunicat inculpatul, Chiril Lucinschi.



Nemulţumit de decizie a fost şi avocata lui Chiril Lucinschi.



"Domnul procuror a invocat nişte argumente care sunt lipsite de probe. Noi astăzi am solicitat instanţei de judecată de a numi o expertiză judicară finaciar bancară pentru a se stabili mai multe aspecte foarte importante. Este un paradox în tot ceea ce se întâmplă în dosarul lui Chiril Lucinschi", a spus avocatul, Corina Stratan.



Chiril Lucinschi a fost reținut în data de 25 mai, în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. El este acuzat că, în calitate de gestionar şi beneficiar al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, ar fi spălat bani în proporţii deosebit de mari. Fostul liberal-democrat riscă până la 10 ani de închisoare.