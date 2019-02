Fostul avocat al lui Donald Trump suspectează o complicitate între echipa sa de campanie şi Rusia

, scrie agerpres.ro. "S-a întrebat dacă aveam cunoştinţă de probe directe care să demonstreze că dl Trump, sau echipa sa de campanie, au complotat cu Rusia. Nu am. Vreau să fiu clar. Dar am suspiciuni", a declarat Cohen.În mărturia lui din Congres, Cohen s-a referit la o întâlnire din iunie 2016 între Donald Trump Jr. şi alţi membri ai echipei de campanie a viitorului preşedinte cu un rus ce avea legături cu Kremlinul şi care le-a promis dezvăluiri compromiţătoare despre Hillary Clinton.Cohen a spus apoi că îşi aminteşte o întâlnire în cadrul căreia Donald Trump Jr. i-a vorbit tatălui său despre acest lucru. "Îmi amintesc că Don Junior s-a aplecat spre tatăl său şi i-a spus cu voce scăzută, pe care am putut-o însă auzi, că 'întâlnirea este stabilită'. La care Trump a răspuns: 'OK, bine, ţine-mă la curent' ", a relatat el, potrivit dpa.Cohen a spus că a ajuns la concluzia că Donald Trump Jr. vorbea despre întâlnirea avută cu rusul pentru că "nimic nu se întâmpla în lumea lui Trump, în special în campanie, fără ştiinţa şi aprobarea dlui Trump"."Pentru dl Trump contează în primul rând să câştige, va face tot ce este necesar pentru a câştiga", a mai spus Cohen, dar a avertizat că orice alte informaţii despre Rusia ar fi speculaţii din partea lui."Dorinţa dlui Trump de a câştiga îl va face să lucreze cu oricine", a spus Cohen.Când însă a fost întrebat însă concret despre o eventuală "complicitate", el a răspuns că nu ar folosi acest cuvânt."Este ceva ciudat la modul în care îl tot elogia pe preşedintele Putin, dar nu sunt cu adevărat sigur că pot vorbi despre asta în termeni de complicitate", a afirmat fostul avocat al lui Trump.În deschiderea mărturiei sale în faţa Congresului SUA, Michael Cohen a afirmat că Donald Trump "este un rasist. Este un escroc. Este un trişor".Fostul avocat al lui Donald Trump a mai afirmat că discuţiile privind un important proiect imobiliar la Moscova al societăţii lui Donald Trump s-au prelungit până în 2016. Magnatul imobiliarelor a afirmat în mai multe rânduri că nici el, nici colaboratorii săi, nu aveau nici legături cu interese ruseşti şi nici nu erau în discuţii cu ruşi în timpul campaniei sale electorale."Să fim clari: dl Trump era la curent şi a condus negocierile de la Moscova de-a lungul campaniei sale şi a minţit pe această temă. A minţit pentru că nu s-ar fi gândit niciodată că va câştiga alegerile", a mai declarat Cohen."El a minţit despre acest lucru şi pentru că credea că va câştiga sute de milioane de dolari datorită proiectului imobiliar din Moscova", a explicat el."Astăzi sunt aici pentru a spune adevărul despre dl Trump. Am minţit Congresul (cu prilejul unei precedente audieri - n.r.) referitor la momentul în care Trump a încetat să negocieze proiectul de la Moscova. Am spus că am încetat să negociem în ianuarie 2016. Era fals. Negocierile noastre au continuat luni de zile mai târziu în timpul campaniei", a spus el."Dl Trump nu mi-a spus direct să mint Congresul. Nu aşa funcţionează lucrurile", a adăugat el."Cu prilejul conversaţiilor pe care le-am avut în timpul campaniei, chiar atunci când negociam activ în Rusia pentru el, el mă privea în ochi şi îmi spunea că nu are niciun proiect în Rusia, iar apoi ieşea şi îi minţea pe americani repetând acelaşi lucru. În felul său, îmi spunea să mint", a mai spus Cohen în faţa deputaţilor americani.