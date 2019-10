Fostul agent şi fotograf al lui Banksy va oferi publicului imagini inedite din timpul colaborării cu artistul

Fostul agent şi fotograf al lui Banksy va oferi publicului imagini care documentează peste un deceniu de colaborare cu misteriosul artist într-o nouă carte, intitulată "Banksy Captured", informează Press Association joi, citat de agerpres.ro.

Steve Lazarides va dezvălui publicului fotografii intime din cei 11 ani petrecuţi în postura de mâna-dreaptă a celebrului artist, a cărei identitate rămâne necunoscută.

Imaginile oferă o privire din culisele muncii artistului, chiar dacă, şi de această dată, fotografiile nu îi surprind faţa.

Lazarides a povestit că deşi a apreciat enorm perioada petrecută alături de Banksy, în prezent se bucură că a ieşit din lumea artei.

"Am lucrat cu el 11 ani glorioşi, timp în care am încălcat toate regulile, şi câteva legi. Urăsc lumea artei. Am devenit parte din ea doar pentru că Banksy a catapultat mişcarea în stratosferă. A fost o călătorie, mă bucur că am părăsit-o şi mă îndrept spre următoarea", a declarat el.

Lazarides a lucrat cu Banksy în anii săi formatori, iar multe dintre fotografiile sale - parte a unei cărţi de 250 de pagini, intitulate "Banksy Captured" - sunt inedite.

Lazarides este originar din Bristol, la fel ca Banksy, iar parteneriatul lor a început în 1997, după ce acestuia i s-a cerut să realizeze un portret al artistului.

El a lucrat ca agent, fotograf, şofer şi galerist al lui Banksy pe parcursul celor 11 ani de parteneriat.