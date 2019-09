Foștii miniștri despre numirea directorului MoldSilva: "Este urât când noțiunea de concurs public este utilizată cu sfidare de către Blocul ACUM"

"Depolitizarea" institutiilor statului continuă... De data aceasta la Agentia "Moldsilva", in fruntea careia a ajuns un membru activ al Blocului ACUM, fiind in lista candidatilor pentru functia de deputat la alegerile din 24 februarie. Cica, conform rezultatelor "concursului......". Pentru comparatie, precedentul Director General al aceastei Agentii nu era membru de partid, ba din contra, era o persoana din sistem, apreciata si respectata in rindul colegilor!"