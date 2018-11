Foştii guvernatori ai BNM: Armaşu este un profesionist şi va menţine stabilitatea sectorului bancar

Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu este gata să preia eștafeta de Guvernator al Băncii Naţionale. De această părere sunt foştii conducători ai BNM, care spun că Armaşu este un profesionist şi oferă încrederea, că va menţine stabilitatea în activitatea sectorului bancar.

Actualul guvernator al Băncii Naţionale, Sergiu Cioclea, este convins că Octavian Armaşu va continua reformele pentru a îmbunătăţi sectorul bancar din Moldova.

"Consider că este o persoană extrem de profesionistă cu care am avut marea plăcere şi onoare de a colabora în aceşti trei ani foarte, foarte grei. Găsesc în el şi determinare şi profesionalism. Dacă ar fi el să fie ales de Parlament consider că reformele vor continua în aceeaşi direcţie şi poate chiar mai bine", a spus Sergiu Cioclea, guvernator BNM.

Şi foştii guvernatori ai BNM sunt siguri că experienţa acumulată de Octavian Armaşu la cârma Ministerului de Finanţe îl va ajuta să ia deciziile corecte în fotoliul de guvernator. Mai mult, ei sunt convinşi că Armaşu îşi va exercita funcţia independent, fără a fi influenţat din exterior.

"Dumnealui este specialist, cunoaşte macroecomia. Dumnealui înţelege ce înseamnă circulaţia monetară, ce înseamnă cursul de schimb, ce înseamnă rezerve valutare internaţionale. Poate să contribuie la stabilizarea monedei naţionale şi îndeplinirea sarcinei primordiale a Băncii Naţionale şi anume stabilitatea preţurilor", a Leonid Talmaci, fost guvernator al BNM.

"Noi avem un echilibru bugetar şi un deficit în parametrui stabiliţi, inclusiv în parametrii agreaţi de FMI. Atunci când toţi politicienii trag de tine ca ministru de Finanţe este foarte greu să asiguri acel deficit în conformitate cu parametrii. Prin urmare, ca ministru de Finanţe, a arătat că nu este un ministru foarte ascultător", a spus Dorin Drăguţanu, fost guvernator al BNM.

Opinia este împărţită şi de experţii economici.

"Domnul Armaşu nu a admis gafe majore la conducerea Ministerului de Finanţe. Domnul Armaşu nu are, din câte cunosc eu, anumite probleme de integritate. Dumnealui a lucrat tangențial în domeniul care vizează Banca Naţională. În aceste condiţii cred că este o persoană destul de relevantă pentru a ocupa această funcţie", a declarat Viorel Gîrbu, expert economic.

Funcţia de guvernator al BNM va fi vacantă din data de 30 noiembrie.