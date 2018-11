Foştii fotbaliști "tricolori" îi încurajează pe actualii înaintea ultimelor partide din Liga Naţiunilor

foto: publika.md

Fostele glorii ale echipei naţionale de fotbal îi încurajează pe"tricolori" înaintea ultimelor partide din Liga Naţiunilor, cele cu San Marino şi Luxemburgul.



Ex-fotbaliştii primei reprezentative susţin că naţionala Republicii Moldova nu are nimic de pierdut şi trebuie să-și încheie evoluţia în Liga Naţiunilor pe o notă majoră. Asta pentru că şansele la calificare în play-off-ul Ligii D sunt aproape egale cu zero.



"Nu pretindem la ceva mai mult, dar trebuie să bucurăm şi spectatorii noştri din Moldova, care îşi doresc foarte mult victoria. Sper să arătăm şi un fotbal frumos şi să obţinem victoria", a spus fostul mijlocaş al echipei naţionale, Iurie Osipenco.



"Trebuie de luat 6 puncte. Jucăm acasă un meci, iar altul - în deplasare. Părerea mea este că trebuie obţinute 6 puncte, dar şi pentru spectatori ar fi bine să fie ceva plăcut pentru suflet", a spus fostul fundaş al echipei naţionale, Sergiu Secu.



Echipa noastră naţională a pierdut doar primul meci în Liga Naţiunilor, cel cu Luxemburgul, scor 0-4, iar în următoarele 3 a remizat de două ori și a învins o dată. Mai mult decât atât, ea nu a mai încasat niciun gol. Evoluţiile "tricolorilor" în aceste partide dau încredere foştilor "internaţionali".



"Din ceea ce am vorbit cu băieţii am înţeles că s-au schimbat multe. Antrenamentele şi atitudinea. Sperăm că toate acestea le vom vedea în teren. Despre evoluţia "naţionalei" ştim toţi. Din păcate, este una foarte rea. Dar eu sper că în aceste două meciuri care au mai rămas o să fie în favoarea noastră şi o să câştigăm. Sunt sigur că băieţii la asta se gândesc, însă totul va arăta fotbalul din teren", a spus fostul atacant al echipei naţionale, Sergiu Dadu.



"Să vă spun sincer, după ultimele două meciuri cu San Marino şi Belarus, totuşi, am încrederea că va fi o revanşă mare în faţa Luxemburgului. Bineînţeles că şanse sunt foarte puţine, dar, până la urmă, din punct de vedere moral, ar fi bine să învingem în aceste două meciuri", a spus fostul fundaş al naţionalei Moldovei, Ion Testemiţianu.



Partida din 15 noiembrie, în deplasare la San Marino, va fi transmisă în direct de CANAL 3, de la ora 21 şi 45 de minute, iar cea de acasă cu Luxemburgul va putea fi vizionată în direct la TV PRIME pe 18 noiembrie cu începere de la ora 19:00.