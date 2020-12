Foștii coechipieri spanioli, Juan Mata și Ander Herrera, vor juca unul împotriva altuia

Au fost colegi, iar acum vor juca unul împotriva altuia în Liga Campionilor! Este vorba despre fotbaliștii spanioli Juan Mata și Ander Herrera, care timp de 4 ani și jumătate au fost coechipieri la Manchester United.În vara lui 2019, Herrera a părăsit clubul din Premier League și a semnat cu Paris Saint-Germain, în timp ce Mata a rămas în continuare la formația engleză.În data de 2 decembrie, cele două echipe vor juca pe legendarul stadion "Old Trafford" în penultima etapă a grupei H din Liga Campionilor.- Ce faci, prietene?- Cum o duci, amice?- Totul merge ca pe roate! Tu ce mai faci?- E dimineață, dar parcă e ora 22 la tine.- Vremea e oribilă astăzi. Ieri a fost o zi frumoasă, dar azi e urât. Tu cum stai cu timpul?- Totul e bine. Am încheiat antrenamentul. Tu?- Vom avea antrenamentul după masă.- Ai fost la sală?- Merg mai târziu. Azi voi chinui mușchii pieptului."Herrera nu a ezitat să-l întrebe pe Mata despre atmosfera din vestiarul "diavolilor roșii"."Viața e mai calmă. E mai relaxant. A fost o zi tristă, când ai plecat. E mare păcat că ne-ai părăsit, dar sunt fericit pentru tine, deoarece ai acceptat o nouă provocare în cariera ta. Ai un motiv în plus să înveți mai bine franceza."Mai în glumă, mai în serios, ibericii au mărturisit că nu vor mai avea multe ocazii să se întâlnească pe terenul de fotbal.- Avem 31 și 32 de ani. Nu mai sunt sigur dacă ne vom întâlni într-un meci.- Dar ne putem revedea în calitate de antrenori.- Așa e. Ne vom afla pe aceiași bancă, iar tu vei fi asistentul meu.- Banca de pe "Old Trafford" ți s-ar potrivi. Vei fi la patru ace.- Vei fi secundul meu. Nu-i așa?- Deja fac cursuri.- Bine.Manchester United este aproape de calificare în optimi. În prezent, echipa antrenată de Ole Gunnar Solskjær este liderul grupei G și are 3 puncte avans față de Paris Saint-Germain.Francezii se pare că au parte de ghinion înaintea acestei confruntări. Thomas Tuchel nu va putea miza pe atacantul Mauro Icardi şi mijlocaşul Pablo Sarabia.Ambii s-au accidentat la antrenament iar durata indisponibilităţii lor urmează să fie anunţată anterior.Partida Manchester United - PSG va putea fi urmărită în direct la PRIME, miercuri, cu începere de la ora 22:00.