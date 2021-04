Foștii bolnavi de COVID au nevoie de reabilitare. Pacienții se confruntă cu oboseală, disfuncții digestive sau cu scăderea capacităţii respiratorii

Vindecarea de COVID-19 vine la pachet cu alte probleme de sănătate, așa că multe persoane revin pe patul de spital. Potrivit medicilor, unii oameni se confruntă cu oboseală, disfuncții digestive sau cu scăderea capacităţii respiratorii.

În secţia de recuperare post-COVID de la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din Capitală, se tratează zeci de pacienți, care au fost infectați cu noul coronavirus:



"Am revenit acasă şi peste un timp am observat că am balonări, diaree, dureri în abdomen chiar scaunul era de 12 ori pe zi".



"Aici mă aflu la reabilitare, este mai uşor, dar nu acoper necesitatea organismului cu oxigen, deoarece o parte din plămâni sunt blocaţi".



Majoritate pacienţilor au nevoie de asistenţă medicală complexă. Specialiştii spun că unii bolnavi vor trebui să aibă multă răbdare pentru a se reintegra deplin în societate.



"Aceşti pacienţi au nevoie de oxigen terapie de lungă durată. De obicei, bolnavii sunt anestizaţi, au frică de moarte, repede obosesc", a declarat Irina Benesco, şef secţie pneumologie 2.



"Recuperarea post-Covid trebuie să fie şi acasă. Plus gimnastică respiratorie care se face de două trei ori pe zi, în spaţii bine aerisite şi în dependenţă de starea pacientului", a explicat Alexandru Zubco, kenoterapeut, secţia pneumologie 2.



Cei care au trecut prin chinurile bolii, au venit cu un îndemn pentru oamenii care încă neagă existența virusului:



"Lumea nu crede că există COVID, dar el există. Este foarte straşnic şi dureros atunci când nu poți respira".