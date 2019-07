Fost șef de direcție la MAI: Andrei Năstase are un scop meschin DE A SE RĂFUI cu unii angajaţi ai instituţiei

Fostul conducător al Direcției Operațiuni Speciale, Valeriu Cojocaru, a venit pe pagina sa de Facebook cu mai multe recomandări. Aceasta după ce ministrul de Interne, Andrei Năstase "a format un grup de lucru din angajați ai MAI cu scopul de a supune unui control frontal activitatea DOS". Cojocaru crede că Năstase urmărește un scop meschin și vrea să se răfuiască cu aceasta diviziune.

"Ca fost conducator al Direcției nr 5 (operațiuni speciale), care la moment este supusa unei hărțuiri politice fără precedent din partea actualului ministru de interne Andrei Năstase, vin cu niște reacții și recomandări.

Facînd o introducere, vreau să comunic tuturor, că recent, la indicația ministrului de interne Andrei Nastase a fost format un grup de lucru din angajați ai MAI cu scopul de a supune unui control frontal activitatea DOS. Sunt încrezut, că ministrul Năstase urmărește un scop meschin de a se răfui cu aceasta subdiviziune, care dispune de competențe și atribuții în asigurarea statalității și menținerii ordinii constituționale in RM.

Înainte de a da indicații abuzive cu privire la inițierea controlului frontal in aceasta subdiviziune, Andrei Nastase era obligat să facă cunoștința cel puțin, dacă nu a avut timp sa studieze regulamentul Direcției unde sunt stipulate toate atribuțiile și competentele ei, ca prin petrecerea acestui control să supună riscului scurgerea a mai multe informații care poarta un caracter clasificat( ar putea pune in pericol viața și integritatea unor polițiști).

O să ma refer la cîteva competențe pe care le are DOS potrivit regulamentului aprobat in modul prevăzut de actele normative interne.

Direcția operațiuni speciale dispune de competențe în domeniul acumulării informației și documentării activităților persoanelor sau grupurilor de persoane care prin acțiunile lor ilegale atentează sub diferite forme la ordinea constituțională a RM, monitorizării tuturor măsurilor in masa ( întruniri, proteste, flash-moburi) atît in perioada preparatorie a lor cît și nemijlocit in timpul desfășurării cu scopul identificării riscurilor provocării dezordinilor in masa care au drept scop preluarea prin violenta a puterii in stat", a spus Valeriu Cojocaru.

În postarea sa, Valeriu Cojocaru mai scrie că ministrul de Interne face abuz de funcția pe care o deține:

"Direcția are mult mai multe competente, însă, vreau sa ma refer mai mult la competentele descrise mai sus pentru a puncta de ce anume ministrul Nastase face abuz de funcția deținută și este foarte interesat de a afla în ce activități a fost antrenată direcția operațiuni speciale în perioada ultimilor ani;

- Andrei Năstase a apărut in spațiul public din Republica Moldova la 24 februarie 2015, în timpul lansării platformei civice demnitate și adevăr de către un grup de lideri de opinie, jurnaliști, foști funcționari publici s.a., care au declarat organizarea protestelor de amploare împotriva guvernării. Din acel moment aceasta platforma civică in frunte cu Andrei Năstase au organizat pina in anul 2019 numeroase acțiuni de protest cu participarea a cîtorva mii de susținători. Direcția operațiuni speciale, in limita competentelor acordate, in permanența a monitorizat aceste întruniri, cu scopul identificării persoanelor care aveau intenții violente de a provoca dezordini in masa cu ulerioara schimbare prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova. N-am să ma refer la toate metodele legale aplicate de angajații DOS atît in perioada preparatorie a protestelor cît și nemijlocit in momentul petrecerii lor, dar o să mă refer la intențiile unor activiști și susținători ai platformei DA care pe departe nu au fost cei mai pașnici in procesul pregătirii protestelor cît și in timpul desfășurării lor, complexul de măsuri întreprinse de nenumărate ori constatata, că ultimii provocau prin diferite metode oamenii la violente și la preluarea puterii in stat pe cale violentă, fapt care îi obliga pe ofițerii DOS în virtutea competențelor atribuite să se autosesizeze pe marginea acestor intenții și să înregistreze materialele acumulate in modul prevăzut de lege cu transmiterea lor ulterioară in organul de urmărire penală sau procuratură pentru primirea deciziilor in conformitate cu prevederile art.274 CPP, ulterior in baza materialului probatoriu acumulat au fost pornite citeva cauze penale pe faptul pregătirii dezordinilor in masa de către liderii platformei DA și a unor grupuri de susținători aprigi de ai lor dornici de schimbare a guvernării prin aplicarea violentei. In cadrul acestor cauze penale , de către grupurile de lucru formate din procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație ai DOS a fost petrecut un volum mare de lucru îndreptat la identificarea intențiilor violente a protestatarilor, identificarea identităților lor cu care ulterior se petreceau discuții profilactice fiindu-le explicat ca acțiunile lor provocatorii sunt nelegitime ( aceste acțiuni au fost de nenumărate ori mediatizate in cadrul briefingurilor polițienești petrecute înainte de măsurile de protest), deci, intențiile liderilor platformei DA, printre care și a lui Andrei Nastase, precum și altor susținători erau date peste cap de către ofițerii DOS care la timp identificau și preveneau aceste riscuri. Grație îndeplinirii sîrguincioase a obligațiunilor de serviciu de către ofițerii DOS a fost posibil ca participanții la măsurile de protest să se simtă în maximă siguranța și să protesteze pașnic, in legătura cu ce domnule Andrei Nastase ar trebui sa le mulțumiți acestor ofițeri, ca datorită lor toate protestele conduse de D-ra au fost pașnice și anume datorită lor ați ajuns la guvernare in rezultatul unui exercitiu democratic cum sunt alegerile parlamentare, fiindcă anume ei bravi ofițeri nu au admis ca planurile violente sa fie puse in acțiune de către D-ra și susținătorii platformei DA.

Concluzionînd cele expuse mai sus, e ca și cum normal acum, fiind ministru de interne sa te răfuiești cu aceasta subdiviziune care ți-a tărăgănat procesul de preluare a puterii prin alte metode decât cele democratice.

Numind acest control nelegitim, domnul Andrei Nastase fiind familiarizat cu o investigație a portalului de investigații jurnalistice rise.md dorește sa afle mai multe detalii deoarece in aceste investigații a fost vizata Direcția 5. Pot sa va spun una domnule Nastase, angajații Direcției 5 au activat in grupurile de urmărire penală îndeplinind indicațiile procesuale ale procurorilor, toate măsurile petrecute de către ofițerii de investigație s-au bazat pe ordonanțe a procurorilor și mandate judecătorești, rezultatele executării măsurilor la finisarea lor se expediau organului procuraturii in modul prevăzut de lege, așa ca spre marea D-ra dezamăgire ceia ce va interesează,membrii grupului de control nu o sa poată sa va raporteze, mai mult ca atît nu încercați sa terorizați și sa hărțuiți ofițerii DOS să va comunice cu ce anume au fost preocupați in cadrul acestor grupuri de urmărire penală, ei nu au dreptul conform legii să vă comunice aceasta informație.

Fiind vizat nemijlocit D-ră domnule Nastase in investigația rise.md nu a-ți avut dreptul sa numiți acest control frontal, deoarece a-ți întrat în zona unui conflict de interese, lăsați organele procuraturii să se expună asupra acestei Investigații, acțiunile D-ra cad sub incidența unei imixtiuni in procesul penal si abuz de serviciu, fapt despre care Procuratura Generală ar fi necesar sa se autosesizeze pentru a da o apreciere juridică acțiunilor D-ră.

A-ți pledat in permanenta ca sunteți un apărător aprig al legii înseamnă ca nu trebuie sa o călcați in picioare!!!!

Totodata vreau sa ma refer la cele declarate de către cetățeanul Sorin Stați, precum, că chipurile direcția operațiuni speciale ar fi fost implicată in acțiuni de protejare a contrabandei, este o aberație totala care nu corespunde adevărului, fapt care pot sa-l confirme și colegii mei, orice control petrecut de organul procuraturii poate să demonstreze ca declarațiile lui Sorin Stați poarta nu caracter aberant și nu corespund realității.

Spre final, vreau sa ma adresez ministrului Andrei Nastase ca să înceteze presiunile asupra ofițerilor DOS, toate acțiunile lor s-au bazat pe prevederile legislației în vigoare, să sisteze controlul frontal nelegitim inițiat avînd ca scop o răfuială politică, respectați prevederile art.17 a Legii 59 din 29.03.2012, in caz contrar riscați să fiți cercetat penal de un procuror liber și independent (vorba politicianului Andrei Nastase).

Fiti tari stimați colegi din cadrul Direcției Operațiuni Speciale, spiritul de patriotism și devotament fata de Țara de care ați dat dovada in ultima perioada nu atit de ușoară pentru noi nu o sa fie in stare sa-l distrugă nici un conducător de rang înalt și nici un politician care urmăresc alte scopuri decit cele de ridicare a imaginii Poliției Naționale, îmbunătățirea condițiilor de munca, majorarea salariilor,ridicarea nivelului de prevenire și combatere a fenomenului înfractional.

Cu profund respect și înaltă considerațiune fata de adevaratii polițiști", scrie Valeriu Cojocaru pe Facebook.