Fost secretar de stat al Ministerului Economiei este noul arhitect-şef la Capitalei

Fostul secretar de stat al Ministerului Economiei Svetlana Dogotaru este noul arhitect-şef la Capitalei. Ea a fost aleasă prin concurs în funcţia de şef al Direcţiei Arhitectură şi Urbanism. Dogotaru a concurat cu Teodor Naval, Ivan Carpov şi Dumitraşcu Leonid, care nu s-a prezentat la interviu.



La proba scrisă, candidaţii trebuiau să răspundă la mai multe întrebări din domeniul arhitecturii. Conform punctajului, la interviu au fost admişi doar Svetlana Dogotaru și Ivan Carpov.

Dogotaru a fost cea care a acumulat cea mai mare notă. Ea a ocupat anterior funcția de viceministru la Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în Guvernul Tarlev, ulterior fiind și consilieră a premierului Ion Sturza. În iulie 2019, ea a fost numită secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, funcție din care a demisionat însă în noiembrie. Dogotaru spune că s-a aşteptat să câştige concursul pentru funcţia de şef al Direcţiei Arhitectură, deoarece are experiența necesară pentru asta.



"Pentru că știu că pot să fac acest lucru, știu că am pregătirea necesară și am practica de activitate, și știu cum să corectez lucrurile în municipiul Chișinău", a menţionat Svetlana Dogotaru.



Viceprimarul Victor Chironda, responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană, și membru al comisie de evaluare, este convins că Svetlana Dogotaru e un bun specialist și un om cu viziuni care va reuși să îmbunătățească lucrurile în Capitală.



"Sperăm să ne ajute cu realizarea obiectivelor, pe care ni le-am propus, de reformare a Direcției arhitectură, de elaborare și modernizare a documentației de urbanism a orașului", a precizat Chironda.



Liberal Ion Cebanu a scris pe Facebook încă de luni că deşi n-au fost anunțate încă rezultatele concursului, socialiștii optează pentru candidatura Svetlanei Dogotaru. Ea infirmă însă cele scrise de Cebanu.



"Cumva cred că e o chestie politică. Nu cred că liberalii consideră că eu nu aș putea să ocup această poziție și să activez în această poziție, dar a fost un concurs. La concurs se aplică, se depun acte", a declarat Dogotaru.



Funcția de arhitect-șef al Capitalei a devenit vacantă după ce la începutul lunii aprilie Ruslan Codreanu i-a cerut public demisia lui Sergiu Borozan.