Fost salvamar - vedetă la Euro 2020. Atacantul Țării Galilor a marcat golul egalizator în remiza cu Elveția

Kieffer Moore a fost eroul reprezentativei Țării Galilor în primul meci la Euro 2020. Atacantul a marcat golul egalizator în remiza cu Elveția, scor 1-1.Pentru Moore, a fost, însă, mai mult decât un simplu gol. A fost răsplata pentru eforturile lui incredibile din ultimii ani. La începutul carierei, Kieffer a jucat fotbal doar la nivel de amatori, la cluburi din ligile inferioare din Anglia. În 2016, în timp ce selecționata Țării Galilor evolua în premieră la Campionatul European, Moore lucra salvamar și antrenor de fitness.„Când se desfășura competiția, îmi amintesc că eram în vacanță, în America și am început să privesc meciurile la barul de la piscină. Să fi fost în poziția în care eram atunci, ar fi durat mult mai mult să ajung unde sunt acum, dar mă bucur că am reușit. Nu a fost ușor. Aș fi mințit dacă aș spune asta. A fost mult efort. Am avut nevoie de ajutor în această perioadă, dar am ținut cont de toate sfaturile pe care mi le-au dat. A fost o parte a parcursului meu în care trebuia să fiu concentrat și să fac multe pentru ceea ce am.”Parcursul fenomenal al Țării Galilor la Euro 2016 l-a motivat pe Moore. În anii următori, acesta a ajuns să joace la cluburi profesioniste precum Ipswich Town, Rotherham United, Barnsley și Wigan Athletic, iar acum este legitimat la Cardiff City. În 2019, a debutat la selecționata galeză, iar de atunci a jucat 18 meciuri și a înscris 6 goluri în tricoul acesteia.La Euro 2020, Moore vrea să demonstreze că totul este posibil dacă nu renunți la visul tău și lupți până la capăt.„Este culminația carierei mele. A fost destul de greu, am depus mult efort ca să ajung aici. Voi continua să progresez, să profit de fiecare clipă, voi juca cu zâmbetul pe buze în fiecare meci și să primesc plăcere.”Pentru Kieffer Moore și Țara Galilor urmează meciul cu Turcia, care se va disputa astăzi pe Stadionul Olimpic din Baku, Azerbaidjan. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de CANAL 5, unde va fi comentată în limba română, dar și de CANAL 3, unde va avea comentariul în limba rusă.