Fost ministru al Economiei: Evenimentele politice care au loc în Moldova pot duce ţara la un război civil

Evenimentele politice care au loc astăzi în Republica Moldova pot duce ţara la un război civil. Declaraţia a fost făcută de către fostul ministru al Economiei, Alexandru Muravschi, la un post privat de televiziune. Fostul demnitar a accentuat că sunt foarte periculoase declaraţiile unor oficiali, care nu fac altceva decât să împartă oamenii în cei care colaborează şi cei care nu colaborează cu Partidul Democrat.



"Astăzi suntem într-o situație tot mai apropiată unui război civil. Deja a început procesul scrisorilor, plângerilor că cineva a făcut nu știu ce. Partidul Democrat are problemele sale. Nu am niciun contact cu acest partid din 2010. Am impresia că dacă vor continua presiunile asupra PDM, voi deveni susţinător al acestui partid, care are mii de oameni care au muncit cinstit", a precizat Alexandru Muravschi.



Fostul ministru al Economiei spune că actuala putere nu foloseşte la moment focuri de armă, însă creează o atmosferă de ostilitate între oameni, care poate duce şi la un conflict armat.

Anterior, vicepremierul din Guvernul Sturza, Alexandru Muravschi, a criticat dur şi programul de guvernare al Alianţei Kozak PSRM-ACUM, subliniind că documentul a fost elaborat în grabă, fără a ţine cont de cerinţele stipulate în legislaţie.