FORUMUL INVESTIŢIONAL CHIŞINĂU: Evenimentul a avut ca scop atragerea investiţiilor

Primăria Chişinău este în căutare de investitori pentru a stabili parteneriate publice private şi a dezvolta Capitala. Anunţul a fost făcut de primarul interimar, Ruslan Codreanu, în cadrul primei ediţii a Forumului Investiţional din Chişinău la care au participat antreprenori din diferite ţări.

Municipalitatea le propune 38 de clădiri şi terenuri, nefolosite, dar care, prin investiţii, pot fi transformate în instituţii unde pot fi dezvoltate afaceri de succes.



Una dintre clădirile pe care le propune municipalitatea investitorilor străini este cea a fostei uzine de televizoare. Clădirea, care aparţine Primăriei, are o suprafaţă de peste nouă mii de metri pătraţi. Acum, din cele cinci etaje, doar parterul este folosit de un agent economic, iar restul nu sunt folosite.



"Putem să dezvoltăm atât hale industriale, business incubatoare, sau un sanatoriu pe domeniul social. Noi suntem gata să încheiem parteneriate cu orice investitor de bună credinţă, care este gata să dezvolte, să facă afaceri acolo şi, respectiv, dezvoltă şi municipiul ca infrastructură, ca crearea locurilor de muncă şi ca impozite care ar veni în buget", a spus RUSLAN CODREANU, primarul interimar al Capitalei.



Oamenii de afaceri prezenţi la forum s-au arătat interesaţi de oferte.



"Noi nu avem aşa condiţii meteo ca în Moldova. Unele fructe şi legume sunt minunate aici, aşa că ne gândim să investim în industria de procesare a alimentelor", a spus MINDAUGAS PAULIUKAS, om de afaceri din Lituania.



"Nu vom face altceva decât să le promovăm în rândul comunităţii de afaceri şi să vedem dacă vom reuşi să indentificăm potenţiale firme interesate să investească în Republica Moldova şi să beneficieze de facilităţile oferite de administraţie", a spus FLORENTIN TUŞ, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din România, Maramureş.



La eveniment au participat şi parteneri străini care au găsit potenţial în Moldova pentru a-şi dezvolta afacerile.



"Lucrăm în Moldova cu plăcere.Vă explic şi de ce. Am trecut prin diferite perioade. Nu întotdeauna a fost simplu, dar ceea ce se întâmplă în ultimii ani ne face să fim optimişti. Ne reuşeşte să colaborăm cu autorităţile", a spus ALEXANDER KOSS, preşedintele Asociaţiei Investitorilor Străini.



Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip a menţionat că oraşul Chişinău se poate dezvolta datorită investiţiilor străine.



"Oraşul are nevoie de o strategie de dezvoltare foarte bine gândită, oraşul are nevoie de viziune. Pe lângă suportul de care beneficiem din partea partenerilor noştri de dezvoltare, trebuie să punem accent pe instrumentele alternative, cum este parteneriatul public privat menţionat şi de domnul Codreanu", a spus PAVEL FILIP, premierul Republicii Moldova.



În a doua zi a Forumului, oamenii de afaceri vor merge în vizită la întreprinderile municipale. Potrivit datelor statistice, 65 la sută din afacerile din ţară sunt dezvoltate în Capitală.