Robert Lewandowski, Lionel Messi și Mohamed Salah vor lupta pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2021 în versiunea FIFA. Forul mondial a anunțat lista finaliștilor pentru premiul "The Best".Lewandowski va avea, astfel, ocazia să-și ia revanșa în fața lui Messi, după ce argentinianul i-a smuls de sub nas Balonul de Aur, acordat de revista France Football, ceea ce a stârnit un val de critici de la specialiști din fotbal.Lewandowski a marcat cele mai multe goluri anul trecut, în total 69 la nivel de club și selecționată. Atacantul lui Bayern Munchen a cucerit titlul în Bundesliga și Supercupa Germaniei.Messi a înscris 43 de goluri în toate competițiile și a câștigat Cupa Spaniei cu FC Barcelona, iar în vară a triumfat cu naționala Argentinei la Copa America. Salah a marcat 39 de goluri, dar nu a cucerit nici un trofeu.Pentru titlul de cea mai bună jucătoare de fotbal din 2021 vor concura australianca Sam Kerr de la Chelsea Londra și spaniolele Jennifer Hermoso și Alexia Putellas de la Barça, ultima fiind deținătoarea Balonului de Aur.Premiile vor fi acordate în baza voturilor antrenorilor și căpitanilor echipelor naționale, jurnaliștilor și microbiștilor. Câștigătorii vor fi anunțați la gala televizată FIFA The Best, pe 17 ianuarie.