FORMULA 1, SHOW LA HOLLYWOOD. Patru piloţi au făcut drifturi pe străzile cartierului

foto: publika.md

Piloţii din Formula 1 au făcut spectacol pe străzile Hollywoodului. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Max Verstappen şi Alex Albon au participat la un mini-turneu de drift-uri, organizat chiar în centrul celebrului cartier al oraşului Los Angeles.



Pe o porţiune de carosabil, delimitată de panouri de protecţie, sportivii au ars cauciucurile sub privirea a mii de spectatori.



" Să conduci un bolid de Formula1 pe un bulevard din inima Hollywoodului este... Cum să zic? Mă simt ca un copil într-un magazin de bomboane", a spus DANIEL RICCIARDO, pilot Formula 1.



" Am făcut drifturi pentru prima dată. Am avut emoţii, dar a fost distractiv, i-am auzit pe suporteri strigând", a spus ALEX ALBON, pilot Formula 1.



Câştigătorul competiţiei a fost finlandezul Valtteri Bottas, pilotul echipei Mercedes.



" A fost distractiv. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut la nebunie", a spus VALTTERI BOTTAS, pilot Formula 1.



Deja pe 3 noiembrie, la Austin, în statul american Texas, se va desfăşura Marele Premiu al Statelor Unite la automobilism Formula 1.