Formaţia Tears For Fears îşi amână turneul britanic la recomandarea medicului

Duetul pop-rock a decis să amâne concertele la ''recomandarea medicului'', a precizat formaţia miercuri într-un comunicat, cu mai puţin de zece zile înainte de începerea turneului.Trupa s-a retras şi din Bath Festival, care va avea loc la 26 mai, şi din evenimentul BBC Music's The Biggest Weekend, din luna mai.Turneul, programat să înceapă în data de 27 aprilie cu concertul din oraşul Leeds, şi care urma să dureze până la 12 mai, ultimul concert fiind în Brighton, a fost reprogramat pentru prima parte a anului 2019, scrie Agerpres.ro Artiştii lucrează la materialul pentru noul lor album, primul după 2004, programat pentru lansare în cea de-a doua parte a anului.''Tears For Fears a fost nevoită să-şi amâne apropiatul turneu, la care toate biletele au fost deja vândute, în Marea Britanie şi Irlanda, din cauza unor probleme de sănătate neprevăzute şi la recomandarea mediului. Tears For Fears îşi cere scuze fanilor şi îşi exprimă regretul pentru toate neplăcerile create'', se precizează în comunicat.''Formaţia aşteaptă cu nerăbdare să finalizeze materialul pentru primul lor album după 14 ani şi speră să-l lanseze în această toamnă'', se mai spune în document.Biletele pentru turneul din 2018 rămân valabile pentru reprogramările din 2019, cu excepţia concertelor din Glasgow şi Birmingham, unde locul de desfăşurare a fost modificat, iar spectatorii vor primi bilete noi.BBC le-a urat celor doi artişti, Roland Orzabal şi Curt Smith, ''recuperare deplină şi rapidă'' după ce a confirmat retragerea formaţiei din evenimentul The Biggest Weekend.Anul trecut, soţia lui Orzabal, Caroline, cu care cântăreţul a fost împreună timp de 35 de ani, a decedat.