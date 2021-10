Forfotă pe dealurile din țară. Gospodarii au început să culeagă strugurii

Vasile Valentir are o plantație de 20 de ari, preponderent cu soiul de struguri Sauvignon blanc. Pe lângă dragostea și efortul depus pentru întreținerea viței de vie, gospodarul spune că o atenție deosebită o acordă și modului de culegere.„L-ai apucat în mână și l-ai tăiat frumos cu foarfecul și dacă ceva este mai rău, mai ales bobițele rele, le-ai dat jos și ai pus la locul lui.”, a declarat Vasile Valentir, gospodar.Unde-s mulți, puterea crește, iar pentru familia Valentir, culesul strugurilor a devenit un prilej pentru a se aduna cu toții.„Venim mai mult din plăcere și totodată când vin la cules anume poamă mă întorc în anii de copilărie când eram cu toată familia. Culegeam poama, strugurii și cântam "Toamna la cules de vie", era un cântec foarte frumos.”, a relatat Natalia Iosif, fiica gospodarului.La ai săi șase ani, David Iosif știe cum să culeagă strugurii corect.„Vreau să îmi ajut bunicii și părinții. Am cules căldărușa asta și apoi am umplut altă căldărușă mai mare.”, a precizat David Iosif, nepot.După ce au cules strugurii, toți au mers acasă, unde a venit cel mai important moment - zdrobitul strugurilor.Ginerele lui Vasile Valentir, Victor Iosif, ne-a spus că a renunţat la zdrobitoarea veche pentru una mai performantă.„Avem o zdrobitoare mai modernă, care alege gozul, cum se spune la Scoreni și în cadă nimeresc numai sucul și bobițele de poamă.”, a relatat Victor Iosif, ginere.Victor Iosif știe secretele unui vin bun.„Depinde ce poamă pui în cadă. Pe urmă fermentarea, depinde cum e temperatura afară, câte zile stă vinul la fermentare. Al treilea așa să zicem pas - în ce butoaie păstrăm vinul până la maturizare.”, a adăugat ginerele.Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, din suprafața totală de viță-de-vie din țara noastră, peste 46 de mii de hectare sunt cu soiuri albe și aproape 26 de mii de hectare - cu soiuri roșii.