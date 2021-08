Forfotă mare la târgurile şcolare din Capitală. Сât costă să pregăteşti un copil de şcoală

Forfotă mare la târgurile şcolare din Capitală. Pentru că au rămas zile numărate până la începutul noului an şcolar, părinţii s-au înghesuit la tarabe pentru a le cumpăra copiilor haine şi rechizite. În timp ce vânzătorii se arată mulţumiţi de numărul clienţilor, cumpărătorii spun că preţurile bat la buzunare şi că ajung să cheltuie mii de lei pentru a le asigura copiilor strictul necesar pentru şcoală.'' Sunt pixuri de 2 lei, 3 lei, 4 lei, de 9 lei. Creioane de 7 lei, de 5 lei, avem de 10 lei. Avem de 30 de lei penare.''Părinţii spun că preţurile sunt mai mari decât în anii precedenţi.''Exagerat de scump, sincer, pentru 2 copii mai mult de 10 mii de lei cam... Unul clasa întâi şi altul clasa a doua, e scump, dar nu avem încotro, trebuie să cumpărăm.'''' - Pentru un nou început de an şcolar la cât se ridică bugetul pentru a trimite un copil la şcoală?- În jur la 4-5 mii de lei ca să cumperi toate cele necesare. Începând de la cărţi, caiete, rechizite, creioane, tot ce este necesar, chiar este o listă destul de măricică.''''Ai nevoie de 3-4-5 cămăşi cu mânecă lungă, cu mânecă scurtă, rochiţe de schimb, fuste, încălţăminte, ghiozdan, se ajunge la un buget destul de mare.''''Nu am făcut calcul, dar cred că la vreo trei mii de lei, numai o pereche de încălţăminte 600 de lei dai, se ridică...''Cu toate acestea, comercianţii spun că nu duc lipsă de clienţi.''Sunt foarte solicitate, până acum am vândut destul de binişor"Şi ceilalţi vânzători se bucură de fluxul mare de cumpărători.''De copii, da! De 250. Pantalonii sunt la 350 de lei, 380 de lei până la 450 de lei. Suntem mulţumiţi de ceea ce s-a vândut, de cum se lucrează. '''' - Accesorii pentru copii, pentru fetiţe.- Sunt solicitate?- Solicitate, în ajunul sărbătorilor, de 1 septembrie, sigur că da! ''''Costumele sport se întreabă foarte bine, fustiţele, sacourile. Costumele pentru şcoală merg toate.''Potrivit autorităţilor municipale, iarmaroacele şcolare din Capitală vor activa până în 5 septembrie în toate sectoarele oraşului.