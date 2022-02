Forfotă mare la piața de flori. Bărbații au ales cele mai frumoase buchete pentru femeile iubite

Şi în acest an, bărbaţii s-au îmbulzit la tarabele cu flori."- Am cumpărat pentru prietena mea.- Aţi venit de astăzi, de ce nu de dimineaţă?- Am bronat cu o săptămână înainte. Ce ar aştepta un bărbat de la a doua jumătate? Respect, dragoste şi totul cred că o să fie îndoit sau întreit chiar.""Da cum sărbătorim, aşa cum toţi sărbătoresc, aşa şi noi sărbătorim. Noi ne iubim deja slavă Domnului de 30 de ani. Multă sănătate la amândoi, la copii şi la nepoţi şi tot aşa să iubească, aşa cum am iubit şi noi."Acest tânăr a venit să cumpere flori pentru viitoarea soţie. El spune că vrea ca ziua de 14 februarie să fie una memorabilă."- Câte flori aţi cumpărat?- 101 trandafiri- Pentru cine?- Pentru iubita mea, mâine este 14 februarie şi vreau să o bucur cu 101 trandafiri."Comercianţii au pregătit flori pentru toate gusturile."La mare căutare sunt trandafirii, care se vând cu preţuri între 20 şi 50 lei. Sunt populare şi lalelele, preţul acestora este de 20 de lei lei pentru un fir. Unii bărbaţii preferă să cumpere coşuleţe cu flori asortate, pentru care plătesc între 100 şi 500 de lei."Vânzătorii spun că nu au dus lipsă de cumpărători."- Avem şi frezii, avem şi orhidei.- Şi sunt cumpărători, mai mulţi cât de obicei ?- Desigur, mai mulţi decât anul trecut. Ba chiar mai mult, aş spune că ce nu ar face un îndrăgostit pentru prietena lui.""Foarte mulţi trandafiri avem, sunt aduşi din olanda special pentru această zi frumoasă a îndrăgostiţilor.- Ce culori aveţi?- Alb, roz, toate culorile"Ziua Îndrăgostiţilor este sărbătorită în majoritatea ţărilor din lume - din Statele Unite până în Africa de Sud, Australia şi Franţa.