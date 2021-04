Forfotă mare la Piaţa Centrală din Capitală. În goana după produsele pentru masa de Paşte, moldovenii au făcut cozi la tarabe

"Odată e Paştele pe an. Înmulţiţi 95 lei la şapte kilograme, am primit salariul şi achităm ce o să facem.""Carnea e scumpă şi eu nu am bani să o cumpăr.Carnea e scumpă, 100 de lei kilogramul şi e o bucăţică de carne într-un kilogram."" Carnea nu s-a scumpit absolut deloc faţă de anul trecut. Se simte sărăcia poporului.""De toate câte oleacă, şi roşii, şi varză, şi castraveţi şi dulciuri şi pască. Preţurile nu sunt chiar după buzunarele noastre, da ne stăruim şi noi să cumpărăm pentru ceea ce ne ajunge.""O varză, un castravete, o roşie aşa după putere, după 1200 pensia. Oleacă am lăsat din luna ceea şi acum iar.""Foarte mult cumpără oamenii, cozonacul la noi este cu stafide, e dulce şi gustos, dulce.""Puţini cumpără acum că lumea nu are bani, pensia e mică. Suferim că avem marfă şi nu o putem realiza.""Lumea e multă da cumpără trei cepe, trei cartofi, nu are lumea bani. Aici vin oamenii săraci care nu au nici bani în buzunar, mai mult de pomană dai.""În alţi ani era mai mult, mai bine. Lumea caută ceva mai ieftin."