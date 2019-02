Forfotă mare la piața angro din Capitală, de Ziua Îndrăgostiţilor. Ce flori sunt cele mai solicitate şi cât costă

Forfotă mare la piața angro de flori din Capitală. Zeci de bărbați s-au îmbulzit aseară să cumpere buchete pentru persoanele iubite de ziua dragostei. Comercianții nu au dus lipsă de cumpărători și au venit cu oferte pentru toate gusturile și buzunarele.



Trandafirii și lalelele sunt cele mai solicitate în această zi. Acestea se vând la un preţ între 10 şi 20 de lei floarea, iar un trandafir poate ajunge chiar şi la 60 de lei. Buchetele costă

până la 400 de lei.

Vânzătorii nu duc lipsă de clienţi:

"Am vândut multe lalele, 20 de lei floarea".



"Avem de 250, 300, 400".



Ca să-și surprindă iubitele, pentru bărbați prețurile mai puțin au contat

"Pentru omul care-mi este drag. Prețurile azi nu contează".



"Pentru soție am cumpărat. Prețurile sunt ok, așa cum trebuie să fie de sărbători".



„ Pentru draga mea soție. Ziua Îndrăgostiților pentru că avem sentimentul ăsta femeiesc față de ea și iată am cumpărat floricele.”



"Buchetul este pentru prietena cu care mă întâlnesc, iar florile acestea sunt pentru mama".



"- Am cumpărat pentru prietena mea să facem un cadou de 14 februarie.

- Cum veți sărbători ziua de mâine?

- Foarte ok , după lucru, poate la o cină romantică".