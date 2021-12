Forfotă mare la pensiunile turistice din ţară. Oaspeţii vor avea parte de un program deosebit

Forfotă mare la pensiunile turistice din ţară. În seara de Revelion, oaspeţii vor avea parte de un program deosebit, cu urături, colinde şi alte tradiţii moldoveneşti.

Bucătarii pregătesc cele mai gustoase feluri de mâncare, iar administratorii întâmpină turiştii, care au început deja să vină. Pe masa de sărbătoare vor fi puse cele mai delicioase bucate tradiţionale. Nu va lipsi mămăliga cu friptură, piftia, iepuraşul copt, plăcintele şi, desigur, sarmalele.



"Pregătim sărmăluţele, acum, la moment, le pregătim pentru Revelion. În general, restaurantul nostru este un restaurant cu bucate tradiţionale. Sarmalele noastre sunt mărunte, aşa este specific zonei."



"Aici pregătim cozonac din aluat dospit, dulce. Acesta este desertul tradiţional. Acum l-am umplut cu miez de nucă şi cu prună cu puţin zahăr, ca să fie dulcişor".



"Facem un mic desert din bătrâni, pruna umplută cu nucuşoare. Aici facem siropul, el se dă după mâncarea caldă.", a explicat Galina Gasnaș, bucătar.



La Orhei, toate locurile de cazare sunt rezervate cu mult timp înainte, iar turiştii vor avea parte de un program special în noaptea dintre ani.



"O să fie urătorii şi colindătorii cei de cândva, sunt 20 de persoane, maturi şi copii. Am acumulat urături şi colinde din toată zona Republicii Moldova.", a spus Olesea Goreanu, administrator pensiune.



Această femeie este pentru prima dată în Moldova şi spune că îi place mult ospitalitatea gazdelor, dar şi peisajele rustice din zonă.



"Ne sunt foarte dragi aceste locuri. Noi venim din România, din Muntenia şi totdeauna am avut o mare admiraţie pentru Moldova. Foarte frumos, un loc rupt din rai, dacă ne gândim la raiul văzut iarna".



Şi la Lalova pregătirile sunt pe ultima sută de metri, aici oaspeţii vor avea pe masă doar bucate din carne de casă, preparată după reţete tradiţionale.



"Aici, pregătim o fripturică de porc, pentru prânz, înaintea mesei de sărbătoare, o să fie mămăliguţă cu friptură de porc, cu brânză de oaie, cu smântânică, cu scrob.", a spus Emilia Hanganu, administrator pensiune.



"Pentru masa de sărbătoare, avem răciturile, nu le-am turnat încă, sunt în cratiţă, pârjoale din carne de porc, cighiri, bătute, aşa.”, a mai spus Emilia Hanganu.



Administratorii pensiunilor spun că au mulți clienți. Pandemia a determinat moldovenii să aleagă destinaţiile turistice locale.



"Lumea acum nu se prea duce peste hotare şi vin şi se odihnesc la pensiune. Chiar şi vara am observat că a crescut numărul de turişti.", a constatat Emilia Hanganu, administrator pensiune.



Responsabilii dau asigurări că petrecerile de sărbători vor fi organizate cu respectarea tuturor normelor antiepidemice.