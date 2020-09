Forfotă mare la Comisia Electorală Centrală. Încă cinci pretendenţi la fotoliul de preşedinte al ţării au depus actele la CEC

E forfotă mare la Comisia Electorală Centrală. Pretendenţii la fotoliul de preşedinte al ţării depun actele pentru a înscrie grupurile de iniţiativă, care vor colecta semnături pentru susţinerea lor. Astăzi la CEC au venit Maia Sandu, Andrian Candu, Octavian Ţîcu, Alexandr Kalinin şi Ion Costaş.

După depunerea cererilor, CEC are la dispoziţie trei zile să decidă dacă acceptă înregistrare grupurilor de iniţiativă sau nu. Acestea trebuie să fie constituite din cel mult o sută de oameni care vor colecta cel puțin 15 mii de semnături pentru susţinerea candidaţilor. Pentru că suntem în plină pandemie de COVID-19, membrii CEC au discutat despre modificarea procedurii de colectare a semnăturilor. Mai exact, s-a propus ca listele să fie întocmite de colectori, iar persoanele doar să semneze. Iniţiativa însă a fost respinsă.



"Acest lucru ar fi redus riscurile de infectare. Nu înţelegem de ce unii membri ai Comisiei Electorale Centrale, care, din păcate, au fost în majoritate, au respins această propunere", a menționat Maia Sandu, pretendent la funcţia de preşedinte al ţării.



Liderul Partidului Unităţii Naţionale, Octavian Ţîcu, spune că în pofida pandemiei, semnăturile pentru susţinerea candidaţilor trebuie colectate.



"Indiferent de condiţiile şi circumstanţele în care suntem, am avut şi experienţe în care s-au făcut alegeri şi pe timp de război, şi pe timp de foamete, şi pe timp de pandemie. Vom încerca să convingem cetăţenii Republicii Moldova că exerciţiul democratic trebuie respectat", a declarat Țîcu.



Şi liderul Partidului PRO Moldova, Andrian Candu, a venit, însoţit de echipa sa, ca să înregistreze grupul de iniţiativă.



"Nu am mai trecut printr-un proces electoral, expus direct, în faţă. Într-un fel, întotdeauna participam la procesele electorale, legate de echipă, mai mult la alegerile parlamentare, deci, este un prim exerciţiu de acest gen", a precizat Andrian Candu.



Până acum, opt pretendenţi la funcţia de preşedinte al ţării au depus actele pentru a înregistra grupurile de iniţiativă. Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale începe în data de 2 octombrie, iar în prima zi a lunii noiembrie moldovenii sunt aşteptaţi la urnele de vot.