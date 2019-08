Forfotă mare la căminele studenţeşti din Capitală. Proaspeţii studenţi aşteaptă să-şi primească locurile în cămine

Forfotă mare la căminele studenţeşti din cadrul Universităţii Tehnice din Moldova. În aceste zile, proaspeţii studenţi sunt cazaţi în cămine. Majoritatea tinerilor, care au veniţi plini de speranţe în Capitală, sunt însoţiţi de părinţi şi de rude. Înarmaţi cu genţi pline cu de toate, studenţii spun că sunt mulţumiţi de condiţiile în care vor trăi în următorul an.

Dis-de-dimineaţă, căminul numărul 2 din cadrul Universităţii de Tehnice a Moldovei s-a transformat într-un adevărat furnicar. Zeci de studenţi, împreună cu cei apropiaţi, au aşteptat ore în şir să-şi primească locurile în cămine. Nicoale Cilinghir a venit de la Vulcăneşti, însoţit de mama sa. Băiatul şi-a primit camera de cămin şi spune că, în timpul apropiat va face careva schimbări.



"Din primele impresii, este bine. Va trece timpul şi vom vedea. Eu credeam că, de fapt, camera va arăta mai rău, dar este bine", a declarat Nicoale Cilinghir, student .



În ajutor tânărului i-a venit şi unchiul, care spune că i-a arătat proaspătului student, oraşul Chişinău.



"Să-i arăt oraşul, ei nu cunoscu oraşul şi am venit să-i ajut. Unde e căminul, cu maşina i-am adus în primul rând că-i cam greu cu rutierele, nu ştiu încă drumurile şi le-am arătat", a declarat Vitalie Selemet, unchiul tânărului.



Printre studenţii care s-au cazat, astăzi, i-am întâlnit pe aceşti doi tineri. Astăzi, încetul cu încetul, băieţii şi-au adus cele necesare pentru trai, până şi un frigider.



"- Atent. Dă să-l dăm în spre pat.. "



"Fratele meu l-a luat în primul an. Acum acest frigider, ca moştenire este al meu deja. Începând din întâi, de pe întâi septembrie o să venim aici", a declarat Cerlat Pavel, student .



"Condiţiile sunt bune, încă nu ne-am clarificat, dar încetişor ne facem condiţiile noastre şi cred că va fi mai bine. Mai avem masă, deja haine şi o să mai vedem."



În timp ce unii studenţi erau preocupaţi să achite taxa pentru cămin, mai mulţi părinţi ai acestora aşteptau afară, înconjuraţi de genţi pline cu toate.



"Cele mai necesare ce trebuie, ceainic electric să-şi facă un ceai în primul rând. Pernă, oghial, îmbrăcăminte, ce-i trebuie ei. Ceva o să mai meargă să mai aducă că trebuie să vedem dacă este frigider sau nu-i să pună ceva de mâncat prin frigider."



"În primul rând fiica mea şi-a luat o pernă. Am mai luat haine pentru prima perioadă La fel, am mai luat caiete, pixuri, nişte veselă pentru prima perioadă."



La căminele Universităţii Tehnice, taxa anuală se achită în două rate, prima până la cazare, iar a cealaltă după sărbătorile de iarnă.



"Taxa de cazare se achită în două rate. Se achită iniţial pentru primele patru luni de zile, în camere de trei persoane se achită 330 de lei pe lună, în camerele de două persoane se achită 360 de lei pe lună."



În total în acest an în căminele Universităţii Tehnice a Moldovei vor fi cazaţi aproximativ 2200 de studenţi, dintre care 600 sunt studenţi ai anului I. La celelalte Universităţi, cazarea în cămine va începe mâine.