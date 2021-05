Forfotă mare la bucătărie. Gospodinele pregătesc mielul pentru masa de sărbătoare, dar și alte bucate tradiționale

Forfotă mare din zori este şi în familia Nemerenco din Capitală. Gospodina a început să gătească mielul după o reţetă pe care a moştenit-o de la mama ei."Foarte simplu, ingredientele sunt ceapă, ustroi, sare, piper şi miel. Mielul îl tăiem în bucăţi mai mici. Acum vom tăia ceapa felii, apoi o vom căli. Ceapa călită are un gust mai bun, oferă mielului un gust mai bun. Adăugăm puţin ulei şi călim mielul, pentru a avea un gust mai bun, dar şi o crustă crocantă", a spus Veronica Nemerenco, gospodină."Acum vom începe procedura de condimentare, vom săra şi pipera ceapa, iar carnea o vom da cu boia de ardei dulce , cu sare şi piper, dar şi frunze de dafin. Punem un strat de ceapă în tava unde va fi mielul. Apoi aşezăm bucăţile de miel. Punem ustroi, care va camufla gustul specific al cărnii de miel. Punem capacul şi îl dăm la rolă"."Pregătirile Pascale le-am început de joi, am copt pasca şi cozonacul, ieri am vopsit oule. Paşte fericit!"