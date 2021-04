Forfotă mare la brutăriile din ţară. În satul Bardar, raionul Ialoveni, oamenii muncesc de cu zor în ajunul sărbătorilor Pascale

Forfotă mare la brutăriile din ţară în ajunul sărbătorilor Pascale. Cuptoarele au fost încinse pentru a coace cei mai gustoși cozonaci. Se întâmplă și în satul Bardar, raionul Ialoveni, unde oamenii muncesc de cu zor, pentru a face față numărului mare de comenzi. Fie că sunt cu stafide şi portocală, sau cu ciocolată, prăjiturile sunt numai bune să ajungă pe masa moldovenilor."Noi facem cozonac tradiţional de Paşte, cozonac cu stafide şi pască, cu brânză şi rulade. Rulade cu diferite umpluturi, cu brânză dulce, stafide, cu vişină, cu ciocolată şi cu vişină."Zilnic, această brutărie produce sute de cozonaci care ajung în magazinele din ţară. 40 de persoane sunt implicate în proces."Avem nevoie de următoarele ingrediente: făină, ouă, lapte, zahăr şi nu în ultimul rând stafide, sau altă umplutură ", a declarat Dorel Platon, tehnolog.După ce ingredientele au fost alese cu grijă, urmează frământarea aluatului."Aici am adăugat toate ingredientele, turnăm apa, pornim aluatul pentru cozonac. Vor ieşi vreo 35 de kg de aluat, din care vor ieşi vreo sută de cozonaci cu stafide ", a declarat Victoria Vicol, brutar.Deși, în prezent, cozonacii se coc în cuptoare moderne, brutarii asigură că gustul este la fel de bun."Reţetele au fost elaborate acum 20 de ani. Însă piaţa, consumatorul ne-a cerut ceva mult mai nou, mult mai inovativ şi atunci noi am venit cu o reţetă de panettone. La panettone procesul este unul mai îndelungat, 8, 10, 12 ore "Administratorul spune că deși pandemia a afectat şi acest sector, produsele pascale sunt, în continuare, solicitate."Orice produs care iese de aici de la brutărie este sigilat, ambalat aşa încât să se păstreze acurateţea produsului. Am dezvoltat foarte mult partea de livrări, comenzi online şi livrări la domiciliu, ceea ce în perioada sărbătorilor de Paşte reprezintă 90% din comenzile noastre.", a declarat Victor Nistorică, administratorul brutăriei.Preţul unui cozonac tradiţional variază între 10 și 60 de lei.