Forfotă mare înainte de Revelion. Unii moldoveni fac cumpărături pe ultima sută de metri

foto: publika.md

Din lipsă de timp sau din comoditate excesivă, mai mulţi moldoveni au lăsat pe ultima sută de metri cumpărăturile pentru masa de sărbătoare şi cadouri pentru cei dragi. Cu lista de cumpărături în mână, aceştia au luat cu asalt magazinele, la primele ore ale dimineţii.



Centrele comerciale au fost suprasolicitate.



"- Da, am cumpărat pentru cei dragi.

- Ce aţi cumpărat?

- Am cumpărat cărţi ca să le punem sub brad.

- Ce aţi pregătit pentru masa de sărbătoare? Mergem la restaurant, vom avea un meniu special."



Şi Piaţa Centrală a fost plină ochi. Oamenii au scos bani grei din buzunare, pentru a pregăti o masă pe cinste.



"- În listă mi-a rămas să mai cumpăr verdeaţă pentru salată, restul tot este cumpărat.

- Ce veţi avea pe masa de sărbătoare astăzi?

- O să am pe masa de sărbătoare o gâscă umplută cu mere şi prune şi cu nuci şi restul, salata boeuf fără dânsa nu se poate.

- Cât aţi cheltuit pentru masa de sărbătoare?

- 6 mii de lei s-a dus, dar nu ştiu cât încă mai trebuie..."



"Am cumpărat peşte, mandarine, portocale, verzături mai mult. Un peşte, o găină şi la anul şi la mulţi ani, să fim sănătoşi!"



"- Dacă avem de lucru şi am lăsat totul pe ultima zi.

- Ce aţi cumpărat?

- Nişte carne, fructe, banane, ananas

- Cât aţi cheltuit pentru masa de sărbătoare anul acesta?

- Vreo 700 de lei."



În ultima zi a anului, la mare căutare au fost şi Pomii de Crăciun.



"- Lumea cumpără, dar se străduie cât mai ieftin.

- Care sunt preţurile astăzi?

- Avem crenguţe de 15 lei, avem brăduţi de 250, avem brăduţi la reducere de la 100 de lei. "



"Eu mereu aşa cumpăr bradul pentru că eu iubesc să sărbătoresc Anul Nou. Pe 31 decembrie mereu procur pentru că este mult mai proaspăt, mult mai aromat pentru că această sărbătoare mereu îmi place să-l întâlnesc cu prospeţime."



Din cauza forfotei, în Capitală s-au creat ambuteiaje pe mai multe străzi principale.



"N-am văzut niciun echipaj de poliţie. Se circulă greu."



"Iaca, vrem să găsim cum să ieşim mai repede, poliţie este, dar mai tare încurcă."

