Forfotă mare înainte de anul nou chinezesc. Staţiile de tren din oraşul chinez Shanghai sunt extrem de aglomerate

Milioane de oameni din China, Japonia, Singapore, Filipine, dar şi din alte părţi ale lumii se pregătesc de anul nou chinezesc. Aşa cum au rămas zile numărate până în data de 1 februarie, forfota este mare. Staţiile de tren din oraşul chinez Shanghai sunt extrem de aglomerate. Aşa cum restricţiile au fost relaxate, oamenii merg în vacanţă la rudele pe care nu le-au mai văzut de la începutul pandemiei."Nu am fost acasă timp de doi ani. Nici în acest an nu am planificat să merg, dar am decis să mă duc în pofida dificultaților şi a faptului că am fost nevoită să fac cinci teste.""Ne facem griji din cauza COVID-19, dar după ce am căutat mai multă informaţie, am aflat că nu ne aflăm într-o zonă cu risc înalt de îmbolnăvire. Sperăm că vom putea merge acasă ca să ne întâlnim cu familiile noastre."Ca să poată părăsi oraşele în care locuiesc, chinezii sunt nevoiţi să facă mai multe teste şi să anunţe autorităţile responsabile despre călătorie. Pe parcursul zilei de ieri, în ţară au fost raportate doar 62 de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus şi niciun deces.