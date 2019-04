Forfotă mare în satele din ţară: Gospodarii făc curăţenie lună, iar gospodinele pregătesc bucate delicioase pentru masa de Paşti

Embed:

Nu e sărbătoare în sat, dacă nu este curat! Gospodarii au trebăluit de zor în case şi curţi. Înarmaţi cu greble şi mături, unii au strâns gunoiul, iar alţii au vopsit gardul, poarta, şi nu au uitat nici de borduri. În tot acest timp, femeile au făcut ultimile pregătiri la bucătărie pentru masa de sărbătoare.



Pe Oxana Mihai din satul Dănceni, raionul Ialoveni, echipa Publika TV a surprins-o în timp ce dădea cu var bordurile de la poartă: "Am dat ieri odată, dar parcă-mi pre că nu-i prea alb şi mai dăm odată să fie alb, alb, alb. Albul se spune că e simbolul bunătăţii şi a liniştii, a curăţeniei".



În ajutor i-a venit mama sa.



Iar Claudia Ungureanu, din satul Suruceni tocmai a terminat de vopsit poarta. Femeia spune că aşteaptă Paştele cu nerăbdare, pentru a-i avea în jurul mesei pe toţi cei dragi.



"Ne gătim de Paşte că vine sărbătoare mare şi o să vină rudele, feciorii, fiicele, nepoţii. Să fie frumos. Cu ce vaţi mai pregătit de Paşti? Curăţenie prin ogradă, prin casă", a spus femeia.



Pe străzile din sat drumarii şi sătenii s-au mobilizat şi au făcut curăţenie lună.



"Ca fiecare gospodar, după indicaţiile consiliului local şi primarului s-a organizat transportul nemijlocit pentru evacuarea deşeurilor. Şi se salubrizează în mod intens. Şi în curţi, şi pe străzi, peste tot în comunitate şi cu un accent aşa harnic, gospodăresc", a menţionat Constanin Sandu, locuitor al satului Suruceni.



Mila Suruceanu spune că este pe ultima sută de metri cu pregătirile la bucătărie, pentru că are ajutor de nădejde: cei doi nepoţi ai săi:



"Aseară am plămădit şi astăzi am frământat şi deja el e dospit. Aici e învârtită împletită Cu ce este învârtita? Cu nucă, ciocolată şi halva".



Şi în oraşul Ialoveni, cetăţenii împreună cu angajaţii Primăriei au plantat flori pe sensul giratoriu din centrul oraşului. Gospodarii au făcut curat în cimitir, în staţiile de aşteptare şi pe principalele străzi ale localităţii.