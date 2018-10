FORFOTĂ MARE în PMAN unde se va sărbători Ziua Națională a Vinului. Ce surprize îi aşteaptă pe vizitatori

Vinăriile și-au instalat deja standurile, scena a fost pregătită și sticlele aduse în Piața Marii Adunări Naționale. În centrul Capitalei se simte deja atmosfera de sărbătoare, iar producătorii fac tot posibilul ca mâine să atragă cât mai mulți cumpărători. Unii au optat pentru corturi amenajate în stil tradițional, iar alții, pentru un design modern.

Un producător de vinuri din Căușeni vine la sărbătoare în fiecare an cu același stand, amenajat în stil tradițional. Astfel, vizitatorii vor putea admira și sculpturi din lemn create de meșteri populari din toată țara.



"Vrem să arătăm un pic de cultură moldovenească, colorit moldovenesc, să vadă străinii, să vadă oamenii un pic de artă", a spus un producător de vinuri din Căușeni.



Alți producători preferă să-și schimbe standurile an de an: "A fost anii trcuți, cu mulți ani în urmă, a fost în formă de casă, două case erau, cu hogeag. Pe urmă, s-a schimbat, s-a modificat, s-a făcut în niște sticle, în formă de sticle. Anul acesta, designerii s-au hotărât să facă în formă de beci".



Mulți dintre antreprenori au optat pentru un design modern. De exemplu, un producător de spumant își va amenaja standul în stil italian.



Specialiștii în management spun că vinăriile care vor fi prezente la sărbătoare să nu pună accent doar pe produse sau pe standuri, ci și pe comunicare cu vizitatorii care le pot deveni ușor clienți fideli.



"Foarte mult contează ca atunci când vin potențialii clienți sau vizitatori, să li se acorde atenție. Și atunci când zic de atenție, în vâltoarea mulțimii care este acolo și în fluxul acesta mare de oameni, de cele mai dese ori de focusăm pe produs sau pe ceea ce le oferim și nu pe a zâmbi un pic, pe a întreba dacă le este interesant", a menţionat Alexandru Bordea, specialist în management.



Intrarea la Ziua Națională a Vinului va fi liberă, dar vizitatorii vor putea cumpăra un carnet de degustație cu 200 de lei, pentru a primi un pahar de plastic și posibilitatea de a gusta din 11 băuturi diferite.



"Va fi un Info Point, unde vizitatorii vor putea schimba Carnetul degustătorului pe un astfel de pahar pe care îl vei putea pune în gât. Cu plată vor fi doar degustațiile, pentru că Oficiul Național al Viei și Vinului promovează consumul de vin cu măsură", a subliniat Irina Bistriţchi, șef-adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului.



Ziua Națională a Vinului va fi marcată în acest weekend. În premieră, băutura la Bachus va fi marcată și la București. În acest an, pentru organizarea evenimentului vot fi cheltuite 2,2 milioane de lei.

