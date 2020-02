Forfotă mare în piețele și magazinele din Capitală. Îndrăgostiții, în căutarea cadourilor pentru a doua jumătate

Forfotă mare prin piețele și magazinele din Capitală. În ajunul zilei îndrăgostiţilor, cei care vor să-şi surprindă jumătatea caută daruri pentru persoanele dragi. Pe ultima sută de metri, bărbații spun că optează pentru cadouri simbolice, iar femeile, pentru cele practice.

Majoritatea îndrăgostiților spun că au pregătit abia așteaptă ziua de mâine.



" -Am luat un cadou femeii.

-Ce cadou?

-Un trandafir.

-Și atât?

- Nu, mai este un cadou.

-Care?

-Ei, acesta e cadou deja, nu se poate de spus".



" Ei, acolo un parfum ceva acolo.

- Are vreo preferință?

-Nu, nu are, nici nu mi-a spus".



" -Ce cadou?

- Un mărțișor alb și albastru.

-Păi nu este 8 martie, e 14 februarie.

- Eu așa am dorit".



" Am cumpărat prietenei mele un ursuleț, dar mai am acolo niște cadouri, deja mâine o să fie tot".



" -Soția mea merită tot ce e mai bun, iar de 14 februarie am decis să-i procur o brățară.

- Doar brățară sau o să-i mai iei ceva?

- Cu siguranță și flori".



Nici femeile nu au uitat de Ziua Îndrăgostiților. Totuși, ele spun că preferă să ofere cadouri practice.



" Parfum, ciorapi sau pantaloni.

-De îmbrăcat?

-Da, de îmbrăcat".



"Numaidecât că o să sărbătorim. Noi așa ne-am înțeles, știți că după căsătorie cuplurile încep să uite de această sărbătoare, dar noi am decis să continuăm această tradiție și ne felicităm de 14 februarie".



" În fiecare an îl felicit pe soț.

- Și ce îi dăruiți?

- Cadou, felicitări.

- Pe care o alegeți?

-Nu știu, mă uit, aleg."



Comercianții spun că numărul clienților a crescut semnificativ în ajunul acestei sărbători, iar cele mai solicitate cadouri rămân a fi parfumurile și jucăriile din pluș.



"Cumpără, dapoi cum. Sărbătoare mare, Valentin și Valentina, inima cadonează care dorește și cu mare iubire".



"Știți, și bărbații, și femeile, iubesc această sărbătoare. Bărbații iubesc să dăruiască parfumuri. Parfumeria este dovadă a dragostei, a dispoziției bune și a fericirii ", a spus consultanta, Irina Marozova.



Sunt şi din cei pentru care ziua de mâine nu este motiv de sărbătoare.



" -Cadou ai cumpărat?

-Cred că nu în acest an.

-De ce?

-Pentru că am divorțat, se întâmplă și așa".



"-Nu, nu vreu.

-De ce nu cumpărați cadou?

- N-am bani"



Ziua Îndrăgostiţilor a fost împrumutată din Occident, dar, o sărbătoare similară,în spaţiul românesc este celebrată în data de 24 februarie, cunoscută ca Dragobete.