Forfotă mare în piețele din țară. Moldovenii fac ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun

Forfotă mare în piețele din țară. Moldovenii se grăbesc să facă ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun, pe stil vechi. Gospodinele spun că îşi doresc produse proaspete, astfel, au lăsat grija cumpărăturilor pentru astăzi. În Hînceşti, piaţa a fost asaltată de localnici dar şi locuitorii satelor din împrejurimi.

Această femeie spune că mâine e o sărbătoare dublă în familia ei, din această cauza vrea să pregătească o masă mare și frumoasă, iar cumpărăturile le-a lăsat pe ultima sută de metri, pentru că, spune ea, își dorește produse proaspete.



”Mâine e ziua nepoțicăi și e Crăciunul și de asta am și venit după cumpărături. Am să tai o gâscă, pârjoale, sarmale, răcituri, ca la creștini”.



Preţurile, spun comercianţii au rămas neschimbate. Pentru un kilogram de carne de porc, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunare de la 70 de lei. Cei care optează pentru iepure, un kilogram de carne îi va costa de la 120 de lei. Mai ieftină este carnea de găină, preţul acesteia porneşte de la 38 de lei kilogramul.

Un kilogram de peşte proaspăt costă de la 60 - 65 lei kilogramul, iar, cine îşi permite un kilogram de peşte roşu, îngheţat, trebuie să pregătească buzunarul: peste 200 de lei kilogramul. Gospodinele spun că au venit cu lista pregătită de acasă.



”Răcituri, sarmale, șighiri, fructe, legume, salături, de toate celea câte puțin”.



”Ca de obicei, ce le place la copii. Cărniță cu legume”.



”- Ieri am făcut alte cumpărături, azi altele. - Ce ați cumpărat? - Am cumpărat pulpe... multe, de toate. O să am răcituri, sarmale, ce am să pot, salată”.



”Iată, am cumpărat jumătate de kilogram de roșii, după bani, ciuperci tot jumătate de kilogram, castraveți tot jumătate de kilogram„.



Prețul pentru un kilogram de roșii variază între 30 și 40 de lei. Castraveții pot fi cumpărați cu 35 de lei, iar pentru un kilogram de citrice, moldovenii trebuie să scoată din buzunare de la 25 de lei până la 40 de lei.