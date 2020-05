Forfotă mare în pieţele din ţară. După ce au stat în carantină timp de două luni, oamenii au mers la cumpărături ca să-şi facă provizii

Forfotă mare în pieţele din toată ţara. După ce au stat în carantină timp de două luni, comercianţii şi-au întins, în sfârșit, marfa pe tarabe, iar cele mai mari cozi s-au făcut la mesele cu răsad și legume. Totuși, atât vânzătorii, cât și cumpărătorii trebuie să poarte măşti de protecție, să-și dezinfecteze mâinile și să păstreze distanța socială de cel puțin un metru.



La una dintre cele două piețe din Strășeni a fost aglomerație dis de dimineață. Deşi carantina le-a cam golit buzunarele, iar preţurile sunt cam pipărate, cumpărătorii spun că au venit să-şi facă provizii.



"Față de anul trecut e mai scump. Una că n-o plouat și n-o fost zăpadă. Cartofii sunt scumpi, merele sunt scumpe. Cândva luam și cu 6 și cu 5 lei, dar acum s-a scumpit".



"Vreau să iau niște roșii, castraveți, da-s scumpi. Varza e 9 lei kilogramul. Iau o căpățină cu 9 lei și trebuie să dau vreo douăzeci și ceva".



De cealaltă parte, vânzătorii spun că numărul cumpărătorilor este mare, însă cantităţile procurate sunt mici.



" Lumea nu prea are bani acum, de-atâta și-i criză. Cumpără câte puțin: un kilogram de aceia, unul de cealaltă".



" -Ați stat două luni acasă. Cum e după ce ați revenit? -Ei, cum. Greu, foarte, foarte greu. -Cu ce vă vine greu? -Lumea nu prea are bani".



Cei care vindeau răsad, au rămas cu lăzile goale în mai puțin de 3 ore.



"Răsad vreau să cumpăr. Cât e firul? - 8 lei, 10 fire".



" -Răsad nu mai am. Am terminat deja. Flori mai am, dar acuș le terminăm. Vre-o 1 000 de fire am avut.

-Și toate le-ați vândut?

-Da".



"Ați vândut tot răsadul?

- Aproape.

-Care răsad este cel mai întrebat?

- Flori, roșii, ardei".



La intrarea în piaţă, oamenii erau îndemnaţi să-şi dezinfecteze mâinile.

De mâine, oamenii legii spun că vor înăspri regulile de protecţie împotriva noului coronavirus.



"Până când temperatura nu se măsoare, astăzi este a 2-a zi. S-a vorbit cu directorul pieței să cumpere aparat pentru măsurarea temperaturii în piață", a spus polițistul de patrulare, Dumitru Ciochină.



Și la Drochia oamenii s-au îmbulzit printre tarabe încă de marţi. La piaţa de acolo se iau mai multe măsuri de protecţie. Pe lângă faptul că vânzătorii poartă măşti şi mănuşi, tarabele sunt dezinfectate periodic. Totuşi, responsabilii se plâng că mulţi cumpărători nu poartă măşti şi mănuşi.



"De trei ori pe zi petrec dezinfecţia, adică se spală podelele. Dimineaţa, taxatorul are obligaţia să verifice toţi vânzătorii care activează pe teritoriul pieţei, le verifică temperatura, să fie corespunzătoare", a spus managerul Întreprinderii Municipale, Ghenadie Corbatiuc.



Nici comercianţii de la Căuşeni nu au motive să se plângă de vânzări rele. Într-un reportaj filmat marţi, de presa locală la piaţa din oraş se văd zeci de cumpărători. La Căuşeni, aceiaşi problemă: unii nu poartă măşti şi mănuşi.



Precizăm că de luni, 11 mai, toate pieţele din ţară, cu excepţia celor din Chişinău şi Bălţi au primit undă verde de la Comisia pentru Situaţii Excepţionale pentru a-şi relua activitatea. Unităţile comerciale au fost închise în data de 17 martie când a fost instituită starea de urgenţă.