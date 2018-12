Forfotă mare în pieţele din Capitală. Sute de oameni fac ultimele cumpărături pentru masa de Revelion

Foto: Piața Centrală

În ajun de anul nou, pieţele din Capitală sunt pline ochi. Gospodinele fac cumpărături pentru masa de Revelion. La mare căutare sunt carnea, peştele, fructele şi legumele. Forfota din halele de carne a început chiar de dimineaţă. Un kilogram de muşchi de porc este vândut cu 65 de lei.



"Preţurile iaca, astăzi, cu unul, doi, trei, cinci lei s-au mai ridicat. Ieri s-a dat toată carnea cu preţul vechi de 60 - 65 de lei. Astăzi am ridicat un pic preţurile la 65 - 70."



Gospodinele spun că vor face răcitură, friptură şi alte bunătăţi.



"Voi face nişte chifteluţe călduţe, o să coc o gâscă şi salate vreo două, fucte, legume, caşcaval şi atât."



"Pârjoale face soţia, face mâncare, trebuie să te găteşti, vine Anul nou, sărbătorile, trebuie să le întâlneşti. E cam scumpuşor, dar ce să-i faci. "



Mulţi vor avea pe masa de revelion şi peşte. Un kilogram de crap viu este aproximativ 70 de lei, iar macroul afumat costă 85 de lei kilogramul.



"Facem şi răcituri, şi mămăliguţă. Care mai ţin post, care mai aşa, mâncare mai bună. - Ce fel de peşte de obicei cumpăraţi? Tolstolobic şi carp. Tolstolobicul e mai gras, la urmă pui, faci. Răciturile le fac eu singur, soţia are încredere în mine. "



"Se vinde foarte bine şi afumata, şi sărata se vinde bine. Şi chiar şi asta simplă se vinde bine, fileurile foarte bine merg. Anume acestea la sărbători."



În mijlocul iernii, la mare căutare sunt şi legumele. Roşiile şi castraveţii costă câte 35 de lei kilogramul.



" Ciuperci, iaca luăm roşii, castraveţi, varză, facem salată."



"Chipăruşul se întreabă cel mai bine, că lumea face salate şi se întreabă roşu, galben. Bostăneii, vânăta se întreabă şi roşiile. "



De pe masa de sărbătoare nu pot lipsi mandarinele. Un kilogram costă aproximativ 17 lei.



"În primul rând, mandarine. Cum putem sărbători Anul Nou fără mandarine?"



Piaţa Centrală va lucra şi în ultima zi din an, până la ora 18.