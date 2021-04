Forfotă mare în pieţele din Capitală. Gospodinele sunt în căutarea vopselelor pentru încondeierea ouălor

Forfotă mare în pieţele din Capitală înainte de sărbătorile pascale. Deși au rămas două săptămâni până la Paște, gospodinele sunt deja în căutarea vopselelor pentru încondeierea ouălor. Vânzătorii propun o gamă largă de culori."Se cumpără, lumea pregăteşte de înainte, fiecare gospodină după buzunar. Lumea nu cumpără mult, se vede deodată că lumea trăieşte greu.""Mai caută multe culori, auriu, dar ele anul acesta nu prea sunt, lumea nu prea se duce pe la Blajini, mai mult pe acasă şi cel puţin zece ouă vopsesc pentru familie."Unii cumpărători optează pentru vopsea naturală."Numai cu coajă de ceapă, chiar dacă plesneşte un ou nu mă tem că o să-mi afecteze organismul. Eu deja ştiu de atâţia ani cum se face şi se face frumos.""Vrem să încercăm ceva natural, dar o să cumpăr şi vopsea praf. Nu știu cum o să-mi iasă.""Eu am acasă coji de ceapă şi co coji de ceapă o să fac treabă, punem în apă o opărim bine, bine o las să se răcească şi dăm drumul la ouă."Vânzătorii de ouă se plâng că, în acest an, au puțini cumpărători. Ei recunosc că preţul a crescut cu 2 lei."Lumea care luau 30 de ouă, acum cumpără zece 10 ouă, 15, din cauza că lumea nu are bani"Vânzările sunt slabe, cu mult mai slabe. Mult a afectat pandemia."Specialiştii recomandă oamenilor să vopsească ouăle cu produse naturale. Cele artificiale ar putea fi periculoase pentru organism."Cel mai bine şi corect ar fi să ținem cont de recomandările bunicilor noştri când vopseau ouăle cu vopsea naturală. Aceasta este mai puţin alergică şi mai puţin toxică. Oamenii pot face intoxicaţii.", a declarat Babiţchi Victoria, nutriţionist.