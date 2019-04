Forfotă mare în piaţă. Moldovenii fac ultimele cumpărături pentru masa de Paşte

Moldovenii sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru masa de Paşte. Încă de la primele ore ale dimineţii, Piaţa Centrală din Chişinău a fost astăzi ca un furnicar. La mare căutare au fost carnea de miel şi de porc, cozonacii, pasca, legumele şi fructele.



Cel mai aglomerat a fost la hala de carne. După ce au trecut prin cel mai lung şi aspru post din an, moldovenii spun că de pe masa de sărbătoare nu va lipsi carnea.



"De miel merge mai bine. Dar nu avem mulţi, câteva bucăţi. Un miel poate să coste şi 300 şi 400 de lei, în funcţie de câte kilograme are."



"Picioarele de porc sunt tare întrebate, pentru răcituri. - Cât costă un kg ? - 65-70 de lei. La friptură, carnea de porc merge bine, la frigărui lumea ia ceafă de porc, de dimineaţă am vândut deja toată ceafa."



Oamenii au făcut cozi şi la tarabele cu fructe şi legume. Masa de Paşte trebuie să aibă de toate, spun oamenii.



"Am luat carne de porc, salam, ciuperci. Mă costă masa în jur la 2000 mii de lei, mă refer la toate cumpărăturile, acasă n-am nimic şi cumpăr tot. Paştele-i o dată în an, lumea îşi permite."



"Eiii, mi-am cumpărat de toate. Ia uite, de porc am luat, de miel. E 85 de lei kilogramul, preţul e normal, că să creşti un purcel e tare scump. Merită, ne-au dat şi acei 600 de lei. Nu cumva Plahotniuc ni i-a dat ? Să-i spuneţi că-i mulţumesc tare mult, ni-o prins bine, iaca aşa."



În medie, pentru un kilogram de carne de miel, oamenii au plătit 80 de lei, iar kilogramul de carne de porc costă între 60 şi 85 de lei.