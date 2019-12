Forfotă mare în magazine! Costumele de carnaval pentru copii, la mare căutare

Costumele de carnaval pentru copii sunt la mare căutare în această lună. Micuții care merg la grădiniță deja şi-au primit rolurile pentru serbările de iarnă, iar părinţii au luat cu asalt magazinele şi saloanele de închiriat.

"Ne străduim din timp să căutăm, pentru că atunci în ajun este prea mare agitaţie şi nu reuşim nici fizic şi în al doilea rând, acum am găsi mai multe opţiuni. De exemplu, aceeaşi pisică. Atunci am găsi unu-două modele care uneori nu ne-ar conveni mărimea".

Unii părinţi preferă să ia costumele în chirie, iar alţii şi le comandă pe internet.

"De preferinţă e să le luăm în chirie, e mai convenabil, pentru că de cusut de multe ori vezi una pe poză şi altceva se reuşeşte, dar când iei în chirie vezi deodată ce iei, nu iei mâţa în sac. Costumele să le acumulezi acolo într-un dulap, tot nu se merită".

"Deja am doi ani, de când fac comandă pe internet. În primul rând este mult mai ieftin, în al doilea rând, putem să găsim o gamă mai diferită decât le avem aici. Anul acesta chiar am vrea o rochiţă Elsa, acum este la modă".

A coase un costum de carnaval este mult mai costisitor, decât a lua unul în chirie, spun mamele.

- Vă sunt convenabile preţurile?

- Da, destul de bune. Sunt de la 200, 250, 300, în funcţie de câte piese. Cusutul e un preţ, stofa, toate accesoriile - alt preţ, eu cred că-i mai scump, în jur de 800 precis.

În saloane, prețurile pentru chiria unui costum variază între 200 și 500 de lei pe zi.

"Preţul variază de la 200 până la 400 lei, în funcţie de costul iniţial al costumului, cât de complicat este de cusut şi ce accesorii are în set. În set poate fi doar rochia sau poate avea accesorii pentru cap, pentru păr, mănuşi sau chiar încălţăminte. Dacă clientul are alte preferinţe, iar acest costum nu-l avem sau nu este mărimea, atunci ne străduim să-l comandăm, dacă mai avem timp până la sărbători", a afirmat proprietara de salon costume, Ala Covaliova.

Majoritatea matineelor în grădiniţe din ţară încep din data de 20 decembrie.