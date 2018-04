Forfotă mare în cimitire. Mormintele sunt pregătite pentru Paştele Blajinilor

Foto: publika.md

Tradiţional, după Paşte, moldovenii merg să cureţe mormintele celor răposaţi. Echipaţi cu mături şi lopeţi, ei au sădit flori şi au vopsit scaunele şi mesele.



Ana Buştiuc a fost ajutată de surori să amenajeze mormintele pentru Paştele Blajinilor:



"Avem aici foarte multe rude, toţi ai noştri sunt şi am venit să facem ordine. Am făcut deja la două, dar mai avem părinţii, rudele".



"Am strâns puţin gunoiul. Ce am putut, am făcut. Am pregătit pentru vopsit totul".



"Am venit să fac un pic de curăţenie la feciorul meu. Am adus flori vii şi artificiale. Spăl, iată trebuie să schimb cârpa şi să spăl încă o dată".



"Facem curăţenie, tăiem iarba. O să vopsim, să facem totul frumos".



"Strâng frunzele uscate, o să plantez câteva flori".



Cot la cot cu oamenii au muncit şi angajaţii de la "Servicii Funerare". Autorităţile spun că fac tot posibilul ca, până duminică, cimitirele să fie curate:



"Lucrul e mult, gunoi e mult. De la ora şapte dimineaţa până întunecă lucrăm că gunoi e mult."



"Noi ne străduim să facem faţă lucrurilor şi să reuşim, până la Paştele Blajinilor, să facem curat".



"Fiecare unitate de transport, vineri au fost implicate 11 unităţi, duminică zece, câte şapte, opt rute fiecare unitate. Într-o rută încap doi metri cubi de gunoi".



Anterior, primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a avertizat-o pe şefa de la Servicii Funerare, Ludmila Boţan, că dacă cimitirele nu vor fi curate până la Paştele Blajinilor îi va cere demisia.