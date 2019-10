Forfotă mare în centrul Capitalei: Muncitorii fac ultimele pregătiri pentru Ziua Vinului

Forfotă mare în centrul Capitalei. Muncitorii fac ultimele lucrări de amenajare a zonelelor unde în weekend se va degusta din plin vin de calitate. Nici ploaia nu i-a speriat, pentru că până mâine, când vor veni oaspeţii, totul trebuie să fie gata.



"30 de procente, a mai rămas să punem peretele şi să aranjăm decorul. Aici va fi şi degustaţie şi concert şi tombolă"



"O să facem peretele acesta ca un chenar şi mai avem un pic de finisat partea cea din dreapta şi cam e ok. "



"Vom face şi poze pe care oamenii le vor putea lua cu ei. Vom avea şi degustări cu un somelier internaţional, oamenii vor putea degusta produsele noastre noi. Avem şi o zonă unde vom vinde must. Avem şi o zonă unde vom vinde vin fiert."



În premieră, sărbătoarea se va extinde şi în Scuarul Catedralei Mitropolitane, unde vor fi amenajate: Curtea Ţărănească şi Zona Meșteșugarilor. Aici, vizitatorii vor avea posibilitatea să participe la mai mult ateliere de creaţie."



Ziua Naţională a Vinului a trecut hotarele ţării, aşa că, în apropiere de Piaţa Marii Adunări Naţionale am întâlnit şi câţiva turişti.



"Am venit din Polonia special pentru această zi. Anul trecut cunoscuţii mei mi-au arătat cum a fost aici şi de aceea am venit şi eu."



"Noi suntem din Ucraina, din Kiev. Colegii noştri din Moldova se mândresc foarte mult cu această sărbătoare şi cu ţara lor. Ne-au povestit că merită să venim aici şi iată o să vedem şi noi mâine cum este această sărbătoare."



Traficul rutier de pe bulevardul Ştefan cel Mare, din Chişinău, tronsonul cuprins între strada Alexandr Puşkin şi Gavriil Bănulescu Bodoni va fi sistat din această seară, începând cu ora 19:00 şi până luni, ora 07:00. În cele două zile dedicate festivalului Vinului, oamenii legii spun că vor fi la datorie în tot oraşul, pentru a veghea ordinea publică.



”Poliția îndeamnă cetățenii să nu urce la volan după consumarea băuturilor alcoolice, să se conformeze indicațiilor angajaților poliției, să se comporte adecvat, să respecte regulile de conduită și curățenie în locurile publice. Poliția recomandă cetățenilor să parcheze unitățile de transport în locurile special amenajate, cum ar fi străzile Alexandru Pușkin, Bănulescu Bodoni, Dosoftei, parcarea publică din strada Bulgară, care a fost recent deschisă”, a spus șeful Direcție Management Operațional, IPN, Iurii Dementiev.



Totodată, pe bulevardul Grigore Vieru vor fi puse la dispoziția oamenilor mai multe unități de transport, de unde vor putea merge în excursii la vinăriile din țară. La ediţia din acest an, în Piaţa Marii Adunări Naționale îşi vor da întâlnire un număr record de 68 de producători vinicoli.

În acest an, pentru organizarea evenimentului vor fi cheltuiţi peste 3 milioane de lei, bani alocaţi de Ministerul Agriculturii, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, dar şi de Asociaţiile de Producători Vinicoli.