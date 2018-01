Forfotă mare în bucătăriile și fabricile din țară. Gospodinele împletesc tradiționalii colaci și crăciunei pentru colindători

A început numărătoarea inversă până la Crăciunul pe stil vechi, iar în casele din ţară este forfotă mare. Gospodinele pregătesc bucate alese, pentru ca masa de sărbătoare să fie plină. Iar în cuptoare se coc colacii şi tradiţionalii crăciunei. Iar pentru gospodinele care nu au timp de trebăluit în bucătărie, lucrează brutarii din fabrice.

Pregătirile sunt în toi şi în oraşul Sângerei. Nina Miron spune că de pe masa de sărbătoare nu pot lipsi sarmalele, pârjoalele, piftia şi preparatele din carne de porc, iar pentru pregătirea bucatelor are nevoie de ore întregi.



"Fierb sarmalele şi pe urmă o să facem pârjoalele şi răcituri. Avem un cocoş pregătit şi o să îl punem la fiert

mâine."



Gospodina pregăteşte şi crăciuneii, fără de care nu poate trece sărbătoarea. Ea spune că tradiţia a moştenit-o de la bunici şi o respectă cu stricteţe şi astăzi.



"La ora şase m-am trezit, am frământat, am pregătit tot ce trebuie. Două ceasuri dospeşte pânea, pe urmă aprindem focul în cuptor şi începem a aduna pâinea", a spus locuitoarea oraşului Sângerei, Nina Miron.



Şi soţul se implică. Gospodarul casei spune că cei mai buni şi frumoşi crăciune se rumenesc în cuptorul cu lemne.



"Eu sunt cu focul, soţia cu aluatul. Când soţia începe a pregăti aluatul se începe a face focul. Cerul gurii trebuie să fie roşu deasupra atunci focul este gata de dat pâinea", a spus locuitor al oraşului Sângerei, Vasile Miron.



Forfotă mare este şi în fabricile de panificaţie. La cel mai mare combinat din ţară sunt produse, zilnic, câte 35 de mii de crăciunei.



"Din aluatul dospit noi modelăm din două bucăţi crăciunelul."



"Merge procesul de dospire. După dospit, se duce în cuptor. Timpul de coacere este de aproximativ de 20 de minute."



Brutarii spun că mirosul crăciuneilor este atât de ademenitor, încât brutarii abia aşteaptă şi ei să vină sărbătoarea.



"Mâncăm şi noi câte un crăciunel, cum să nu mâncăm?"



Pentru a fi frumoşi şi strălucitori, crăciuneii sunt prelucraţi la baia de aburi. Totul pentru ca de Naşterea Domnului pe stil vechi aceştia să fie un deliciu pe măsură pentru colindători.



Reprezentanţii fabricii spun că sunt nevoiţi să lucreze non stop, pentru a face faţă solicitării, care a crescut faţă de anul trecut.



"Lucrăm pe ture pentru a satisface cerinţele consumatorilor. Cerinţele sunt din an în an sunt mai mari", a spus tehnologul la combinat de panificaţie, Victoria Voluță.



În magazine, crăciuneii costă, în medie, cinci lei. În tradiția populară, primul crăciunel gătit esta pus la icoană și se ține până primăvara, când încep lucrările în câmp.