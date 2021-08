Forfotă la universităţile din ţară. Zeci de tineri şi-au depus dosarele de admitere

Forfotă mare la universităţile din ţară. Zeci de tineri au venit să depună fizic dosarele de admitere la facultăţile alese, asta după ce anul trecut procesul s-a desfăşurat exclusiv online. Gemenele

Ana şi Maria Taran au decis să îşi continue studiile la Universitatea de Stat din Moldova. Tinerele se văd specialiste în domeniul economiei:



"Am depus actele la Ştiinţe Economice, specialitatea markenting şi logistică".



"Sperăm la ani de studenţie frumoşi, să ne împăcăm, să tindem spre un viitor frumos. Am obţinut bursă nominală şi sperăm că vom intra la buget şi ne vom da străduinţa".



Tinerii sunt nerăbdători să înceapă studiile:



"Neapărat v-oi încerca să ţin notele cât mai înalte şi cred că va fi bine".



"Aşteptările vin de la noi, dacă noi o să depunem efort, cred că şi anul de studii va fi reuşit".

Potrivit prorectorului Otilia Dandara, Universitatea de Stat se poate lăuda cu un număr mare de solicitări, unde tinerii vin, în special pentru, diplome în jurnalism, drept şi limbi străină.



"Candidaţi am avut cam în acelaşi număr, peste cinci mii de candidaţi. Aproximativ acelaşi număr în jur de şase mii l-am avut şi anul trecut", a declarat Otilia Dandara.



Şi la Universitatea de Medicină cei care se visează doctori s-au grăbit să depună actele în original. Tinerii au fost emoţionaţi când s-au văzut admişi la această instituţie.



"Am depus actele la farmacie, am fost acceptată la contract şi deja aşteptăm cu nerăbdare să începem următoarea etapă din viaţă", a precizat o absolventă.



"A fost un concurs destul de puternic, cea mai mare medie din câte am văzut era 9:87. Când am fost acceptată aici la medicină m-au trecut fiorii, am început să plâng", a spus o tânără.



La USMF au fost depuse online circa 1700 de dosare la cele şapte programe de studii.



"Dacă ne referim la locurile cu finanţare la buget cea mai solicitată este facultatea de stomatologie unde se înregistrează peste 40 de candidaţi la un loc bugetar oferit", a menţionat Vladislav Badan, secretar responsabil al Comisiei de admitere USMF.



Şi la Universitatea Tehnică s-au făcut totaluri preliminare care-i bucură pe cei din administraţie.



"O cerere sporită apare în domeniul tehnologiilor informatică şi comunicaţii. Cert este că la facultatea Calculator, microelectronică şi informatică probabil locuri bugetare nu vor rămâne", a precizat Viorel Bostan, rectorul UTM.



Admiterea se va încheia în 10 august, iar rezultatele finale vor fi anunţate peste două zile. Unele universităţi vor organiza şi turul doi de admitere. Pentru anul de studii 2020-2021 sunt disponibile 8670 de locuri la buget.