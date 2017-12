Forfotă la Târgul de Crăciun. Mii de oameni au sărbătorit Crăciunul în centrul oraşului

În Capitală, de Crăciun, cea mai mare forfotă a fost la târg. Mii de oameni au profitat de vremea caldă şi au scos copiii la plimbare şi la o întâlnire cu Moş Crăciun.



"Am ales să îi facem un cadou nepoţicăi de Crăciun. Dimineaţă ne-am urcat în autobuz şi ne-am pornit la Chişinău să ajungem la casa lui Moş Crăciun cu nepoţica".



"Eu îmi doresc de la Moş Crăciun o păpuşică- bebeluş. Pentru mama sănătate şi pentru tata la fel".



"Aşteptăm să intrăm la Moş Crăciun şi să spuie fetiţa o poezie, o urătură, un colind şi să petrecem sărbătorile mai departe. De mult timp staţi în rând. De vreo oră".



Şi patinoarul a fost luat cu asalt.



Atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută şi de orchestra prezidenţială a Ministerului Apărării.



"Tangouri, valsuri, tare, tare, apreciem, mulţumim băieţilor, e foarte frumos. O zi tare perfectă pentru astăzi, suntem mulţumişi, ca pensionari, noi suntem foarte mulţumiţi".



"Este foarte frumos, nouă ne-a plăcut mult să concertăm aici şi ne-am străduit. Orchestra întotdeauna aduce bucurie oamenilor şi noi ne străduim să facem asta", a spus şeful Orchestrei Prezidenţiale, Leonid Vozniuc.



Impresionaţi de târg şi de tradiţiile moldovenilor sunt şi turiştii străini.



"Planificam să stau în Moldova doar câteva zile, dar după ce am venit şi am văzut ce se întâmplă aici, cred că voi sta mai mult, să mă bucur de moment. Este foarte frumos, o cultură frumoasă, oamenii sunt foarte prietenoşi şi drăguţi."



Aseară pentru publicul adunat la târg a cântat interpretul Vali Boghean.



În această seară la ora 18.00 pe scenă va urca interpretul Adrian Ursu, care va colinda şi încălzi atmosfera cu cele mai cunoscute şlagăre.



Târgul de Crăciun a fost inaugurat în data de 15 decembrie de Guvern şi va fi deschis până în data de 14 ianuarie.