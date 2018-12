Forfotă la gările din Capitală. De Revelion tot mai mulţi moldoveni pleacă acasă

Forfotă mare în autogările din Capitală. Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de oameni se grăbeau să ajungă la cei dragi pentru a sărbători Revelionul împreună. Administraţia gărilor dă asigurări că au transport pentru toţi. La Autogara de Nord, de exemplu, sunt pregătite 30 de microbuze şi autobuze gata să dubleze anumite rute, în caz de necesitate.



Cele mai solicitate au fost cele spre Bălţi, Soroca şi Ungheni. Pe lângă studenţi şi cei care muncesc în Capitală, se grăbesc să ajungă acasă şi moldovenii care revin de peste hotare.



- Astăzi am venit din Irlanda, acum dimineaţa.

- Mergeţi acasă?

- Da, la sărbători. Mergem la Floreşti. Am luat bilete cu o oră mai înainte.



"Am găsit uşor bilet, am venit şi iată acum plec fără probleme. Este transport, mulţumim", a completat o altă femeie.



Iar pentru cei care, din diferite motive, nu pot ajunge acasă, apropiaţii încearcă să le aducă atmosfera de sărbătoare în genţi pline cu bunătăţi.



"Da, mergem acolo să sărbătorim, la nepoţi, copii. Le-am luat tot ce este mai bun la noi, copturi făcute de casă, pe care ei le iubesc foarte mult", a spus o femeie.



"Merg în Rusia, în vacanţă. Acolo mă aşteaptă mama, fratele meu şi feciorul. Am luat pentru ei struguri şi şampanie." , a menţionat o altă femeie.



Administraţia Gării Auto de Nord se aşteaptă la dublarea numărului de pasageri în perioada sărbătorilor.



"Suntem pregătiţi cu unităţi de transport cu o capacitate mai mare, dar şi o capacitatea mai mică, unde va fi necesitate acolo va fi suplinită cursa. Acum avem 30 de unităţi de transport care stau în aşteptare", a declarat Ion Andruşca, director adjunct Gara Auto de Nord.