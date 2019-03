Forfotă în stânele din țară. Păstorii pregătesc mieii pentru masa de Paște și se întrec în oferte

foto: publika.md

Mieii, care vor fi vedetele meselor de Paşte, sunt deja pregătiţi pentru sacrificare. În stâne este deja mare forfotă, iar păstorii se întrec în oferte.



"Acesta e un berbecuţ, mai deosebit pentru mine. Acolo mai am unul, s-a născut bolnav de picioare, dar acum e cel mai activ dintre toţi."



Pavel Prisăcaru spune că, în acest an, va scoate pe piaţa în jur de 200 de mieluţi.



"Sperăm la un preţ bun, nu mai puţin decât anul trecut, la vreo 70 de lei kilogramul. Mai avem până în mai, o să mai vedem, dar, deocamdată, e bine. 13:48 Nu putem să ne plângem, fătatul merge binişor. După cum i-am investit, după cum i-am hrănit, după cum am îngrijit de oi, aşa este şi rezultatul", a spus Pavel Prisăcaru, fermier.



În unle magazine carnea de miel a apărut deja în vânzare, iar preţul unui kilogram nu s-a schimbat faţă de anul trecut, fiind în jur de 80 de lei.



"Eu consider că preţul este bun, fiindcă ştim cum se creşte, nu aşa de uşor."



Oamenii spun că nu se grăbesc să cumpere carnea, dar recunosc că mielul nu va lips de pe masa de sărbătoare.



"- Este nelipsit de pe masa de sărbătoare.

- Da, Doamne fereşte. În general, noi mâncăm des. E foarte gustos şi foarte bună carnea."



" De obicei, mai des mergem la fermieri, îi luăm direct de la stâna de oi şi luăm de la producători, aşa să spunem, susţinem producătorul autohton.

- Şi care este reţeta după care pregătiţi carnea? De obicei, noi îl punem la murat cu mirodenii, cu lapte acru, pentru că îl face mai moale şi usturoi, ceapă."



În acest an, creştinii ortodocşi sărbătoresc Paştele în data de 28 aprilie.