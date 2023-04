Forfotă în pieţe pentru a cumpăra pomeni. Moldovenii se pregătesc de Paştele Blajinilor. Ce spune preotul Maxim Melinte

Goană după pomenile de Paştele Blajinilor. În pofida ploii, moldovenii fac forfotă la pieţe pentru a cumpăra cele necesare şi au făcut cozi la tarabele cu prosoape, veselă sau coroane funerare. Nici ploaia nu i-a oprit pe moldoveni să facă cumpărături pentru Paştele Blajinilor.

Oamenii spun că respectă tradiţia în fiecare an, iar unii ajung să scoată din buzunare chiar şi mii de lei pentru pomeni:

''Iată, zaharniţă, farfurii şi un platou.

La vreo mie de lei s-au dus.

- O mie de lei pentru Paştele Blajinilor?

- Da.

Aşa am luat tradiţia de la bătrâni.

- Ce faceţi în această zi?

- Mergem la cimitir, dăm cu tămâie, vine preotul, pe urmă dăm pomene.

- Cui daţi pomenele, persoanelor apropiate?

- Şi apropiaţilor, şi celor nevoiaşi''.

''Şi ştergare, şi cratiţe, ce este. Trebuie să dăm, aşa este obiceiul la noi, dar nu ştiu de ce trebuie să dăm. Pensiile sunt mici, dar de unde avem, de unde nu avem, cumpărăm.

- Cât aţi dat pe această cratiţă?

- 360 de lei. De 16 lei am luat prosoape şi de 35, căni am luat de 22 de lei''.

'' - Ştergare, broboade pentru bunici, câte o pereche de ciorapi. O pască se pune, un buchet de flori neapărat.

- Aţi venit la piaţă special pentru aceste cumpărături?

- Da, am fost odată şi am cumpărat şi am venit din nou să vedem ce mai este''.

La rândul lor, vânzătorii spun că fluxul de cumpărători a crescut simţitor în această perioadă, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele:

''Căni avem de la 18 lei în sus, până la 30 de lei. Pentru copii sunt de 25 de lei, aşa mai colorate, mai frumoase costă 30 de lei. Alţii cumpără şi o cratiţă, un ceainic pentru apropiaţi''.

''Tot ce este mai ieftin se întreabă, dacă e mai scump e mai greu.

Începem de la 25 de lei, alte preţuri nu mai avem, la bucată zece lei.

- O coroană cât costă? - 03:21 O coroană costă de la 25 de lei''.

Preoţii spun că sărbătoarea Paştele Blajinilor este importantă pentru creştinii ortodocşi, dar îi îndeamnă să fie modeşti şi să ofere pomeni celor care au cu adevărat nevoie.

''Milostenia trebuie făcută întâi de toate faţă de cei nevoiaşi, neputincioşi, cei singuratici, persoane în etate. Nu poţi să dai la un bolnav o sticlă de vin, îi dai un set de medicamente, nişte haine, pături, albituri. Pentru cei care stau la pat mai bine să cumpărăm o cutie de scutece, pentru cei care au nevoie", a declarat MAXIM MELINTE, preot.

Paştele Blajinilor este marcat de moldoveni peste o săptămână de la sărbătoarea Învierii.