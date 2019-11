Forfotă în magazinele din Capitală. Oamenii, în căutarea hainelor pentru iarnă

publika.md

Deşi iarna bate la uşă, moldovenii nu se prea grăbesc să-și înnoiască garderoba. Vânzătorii din piețele și magazinele din Capitală se plâng de lipsă de clienți și spun că este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. Au și o explicație: hainele sunt scumpe, iar oamenii nu au bani.



La piaţa din Centrul Capitalei comercianţii îngheaţă degeaba. Unii dintre ei spun că nu vând aproape nimic.



"Nu știu din ce cauză. Ne gândeam că se va răci timpul și o să avem cumpărători, dar stăm și înghețăm".



"La noi a scăzut numărul de cumpărători, deatâta că guvernarea noastră alungă populația din țară. Și prețurile sunt foarte majorate".



" În loc să vindem 50, 60. Nu are rost că a venit frigul.

Reporter: Dar anul trecut? Un pic mai binișor".



"S-a micșorat chiar nespus de mult fiind că lumea a intrat în case. Au fugit la casele călduțe și se simte lucrul acesta foarte, foarte tare".



"Ei, de tot o slăbit. Stăm şi îngheţăm".



Cei care au venit totuși la cumpărături spun că nu-i sperie prețurile. Cei mai mulți sunt interesați de haine groase, papuci de iarnă sau mănuși.



"Am venit să cumpăr o scurtă. Prețurile îs bunișoare așa".



" Am venit să-mi reînoiesc garderoba de iarnă. Da, cumpăr o scurtă ceva, un palton".



"S-a schimbat timpul, deja e rece și trebuie să ne schimbăm haina. Trecem la sezon".



"Să procurăm poate un fular, ceva de iarnă. O scurtă, eu știu, un palton".



Stiliştii spun că în această iarnă în vogă sunt nuanțele închise.



"Pentru acest sezon este bine să optăm pentru culorii pământii, gen gri de asfalt, haki, teracotă și tot negrul rămâne actual", a spus designerul, Diana Covalschi.



În piețele și magazinele din Capitală prețul unei geci de iarnă pornește de la 800 de lei, iar încălțămintea de sezon costă cel puțin 1.000 de lei.

loading...